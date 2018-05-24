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Украина ввела санкции против Московской биржи на 3 года

, ИА "Амител"
Санкции предусматривают блокировку активов биржи, ограничение торговых операций и запрет выведения капиталов за пределы страны

Фото: worldofmeat.ru

Киев ввел ограничения против Московской биржи сроком на три года и запретил использовать в стране ее торговые системы ПО Plaza и ПО Forts. Обновленный санкционный список появился в четверг, 24 мая, на сайте главы украинского государства, передает ТАСС.

В документе говорится, что санкции предполагают блокировку активов биржи, ограничение торговых операций, запрет выведения капиталов за пределы страны, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности.

Также санкции ограничивают или прекращают предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования, запрещают осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Агентство напоминает, что украинский Совет безопасности вслед за Америкой 2 мая расширил список антироссийских ограничений и продлил действие санкций, которые были введены в предыдущие годы. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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