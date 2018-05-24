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Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о причинах, которые заставили его завершить спортивную карьеру. Об этом пишет "Матч ТВ".
Экс-боксер рассказал, что врачи-эндокринологи поставили ему диагноз "акромегалия".
"Я из-за этого такой большой-высокий. Это вид доброкачественной опухоли в мозге, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода", — рассказал депутат, добавив, что на фоне этих известий решил закончить, хотя при других обстоятельствах он бы "еще подумал".
Валуев, который в этом году празднует 45-летие, завершил карьеру боксера в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он провел 52 боя, в которых одержал 50 побед и потерпел два поражения.
После завершения спортивной карьеры он устроился на работу в Госдуму.
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