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Российские военные заявили, что Москва предоставила доказательства того, что малайзийский Boeing летом 2014 года сбили украинские военные. Об этом пишет "Интерфакс".
"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", — цитирует агентство сообщение российского военного ведомства.
В министерстве заявили, что показания очевидцев свидетельствуют о том, что лайнер был сбит ракетой, пущенной с территории, которая находится под контролем Украины.
Военные РФ непричастны к крушению пассажирского самолета, подчеркнули в ведомстве, призвав следователей опираться на факты, а не на фейковые новости, которые генерирует "Беленгкэт" или Служба Безопасности Украины.
Напомним, ранее в четверг, 24 мая, международная группа следователей заявила, что выпущенная по малайзийскому лайнеру ракета была из воинской части Курска.
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