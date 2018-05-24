Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о "потопе" в ТЦ в Барнауле во время дождя в среду, 23 мая. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в ТЦ "Волна" на улице Власихинской. Горожанка записала ролик, на котором видно, что торговый центр заставлен ведрами, в которые капает вода с крыши. Также на полу было разложено множество тряпок.
Автор роликов подчеркивает, что подобное происходит в ТЦ не впервые.
Напомним, что накануне в регионе действовало оперативное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В столице Алтайского края шли дожди, местами ливневые.
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