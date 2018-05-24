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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документы, которые опубликованы в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В тексте документа было сказано, что за получение загранпаспорта нового поколения — с электронным носителем — госпошлина для взрослого будет увеличена с действующих 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, а для ребенка до 14 лет — с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.
Также инициатива предполагает увеличение госпошлины за водительское удостоверение нового образца с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
Документ одобрили члены кабмина 20 апреля. Сообщалось, что увеличение пошлин поможет "частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения".
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