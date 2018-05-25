Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса".
Другим указом глава государства назначил Игоря Шувалова председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
Перед подписанием документов Путин провел встречи с кандидатами и официально предложил им должности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Во время встречи с Рогозиным президент напомнил ему об идеях по укреплению и развитию "Роскосмоса", которые продвигал бывший вице-премьер. "Есть замечательная возможность в качестве руководителя этой компании начать осуществление всех предложенных вами же планов развития компании "Роскосмос", — сказал Путин.
Рогозин в ответ пообещал оправдать оказанное ему доверие и указал на особую важность ракетно-космической промышленности для развития страны.
Также президент призвал бывшего вице-премьера обратить особое внимание на укрепление команды "Роскосмоса". По его мнению, необходимо, чтобы отрасль возглавляли люди, "которые изнутри знают, как она устроена".
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