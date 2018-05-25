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Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина

, ИА "Амител"
Шувалов стал председателем госкорпорации "Внешэкономбанк"

Фото: infovoronezh.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Другим указом лидер страны назначил Игоря Шувалова председателем госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).

Отмечается, что перед подписанием документов Путин провел встречи с кандидатами и официально предложил им должности. 

Во время встречи с Рогозиным глава РФ напомнил ему об идеях по укреплению и развитию "Роскосмоса", продвигаемых бывшим вице-премьером. По словам Путина, у бывшего вице-премьера есть "замечательная возможность" начать реализовывать его же планы развития компании, находясь на посту ее руководителя.

Рогозин в ответ пообещал оправдать оказанное ему доверие и указал на особую важность ракетно-космической промышленности для развития РФ.

Также глава государства призвал Рогозина обратить особое внимание на укрепление команды "Роскосмоса". Он выразил мнение, что отрасль должны возглавлять люди, знающие, как она устроена "изнутри".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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