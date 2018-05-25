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Глава РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
Другим указом лидер страны назначил Игоря Шувалова председателем госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
Отмечается, что перед подписанием документов Путин провел встречи с кандидатами и официально предложил им должности.
Во время встречи с Рогозиным глава РФ напомнил ему об идеях по укреплению и развитию "Роскосмоса", продвигаемых бывшим вице-премьером. По словам Путина, у бывшего вице-премьера есть "замечательная возможность" начать реализовывать его же планы развития компании, находясь на посту ее руководителя.
Рогозин в ответ пообещал оправдать оказанное ему доверие и указал на особую важность ракетно-космической промышленности для развития РФ.
Также глава государства призвал Рогозина обратить особое внимание на укрепление команды "Роскосмоса". Он выразил мнение, что отрасль должны возглавлять люди, знающие, как она устроена "изнутри".
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