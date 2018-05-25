Фото: slon.fr
В сети появилось видео с места захвата заложников в Москве. Инцидент произошел на улице Молостовых, пишут "Известия".
На кадрах видно, что стражи порядка оцепили территорию. С мужчиной, который захватил заложников, пытаются начать переговоры.
Сообщается, что захватчик вооружен двумя карабинами "Сайга". Он насильно удерживает жену и ребенка. Один человек получил огнестрельное ранение в живот.
Life сообщает, что захватчиком является 57-летний художник декоративно-прикладного искусства Александр Боровой.
Отмечается, что причиной конфликта стала продажа его сыном доли квартиры другой семье. Боровой не признавал чистоту сделки и пытался избавиться от новых жильцов.
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