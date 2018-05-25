Фото: telegraph.co.uk
Ряд женщин обвинили 80-летнего голливудского актера Моргана Фримана в сексуальных домогательствах и непозволительном обращении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги журналистского расследования телекомпании CNN.
В публикации говорится, что одна потерпевшая подвергалась действиям звезды каждый день на протяжении нескольких месяцев съемок комедии "Уйти красиво" (2016). Она сообщила, что актер все время распускал руки и делал оскорбительные для ее достоинства замечания о ее фигуре и одежде. Это продолжалось до тех пор, пока актер Алан Аркин на съемках не посоветовал Фриману прекратить приставания к ассистентке съемочной бригады. Актер испугался этого и послушался.
Еще две женщины предъявили аналогичные претензии к обладателю премии "Оскар". Потерпевшие входили в состав творческого коллектива на съемках картины "Иллюзия обмана" (2013). По словам женщин, Фриман делал им навязчивые замечания откровенно сексуального содержания, они приравняли подобное поведение к домогательствам.
В ходе расследования канал беседовал с 16 женщинами, восемь из которых считают себя жертвами или сексуальных домогательств, или непозволительного поведения со стороны голливудской звезды. Остальные восемь лишь видели со стороны выходки Фримана.
Комментарии