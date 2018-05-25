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Полицейские задержали мужчину, который захватил в заложники людей в квартире дома на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Отмечается, что злоумышленника удалось задержать в ходе совместных действий полицейских и Росгвардии. При задержании он нанес себе ножевое ранение, его госпитализировали.
Напомним, ранее стало известно, что мужчина захватил в заложники семью из трех человек. Агентство пишет, что женщина и ребенок не пострадали, а находившийся в заложниках мужчина погиб от ранения.
Ранее СМИ сообщили, что захватчиком является 57-летний художник декоративно-прикладного искусства Александр Боровой. Его якобы не устроила сделка по продаже доли квартиры, которую совершил его сын.
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