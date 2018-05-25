Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из Сети карикатуру на нее и последнего российского императора Николая II, сообщает РБК.
"Направлен запрос в Роскомнадзор на удаление из сети Интернет, с позволения сказать, портрета", — рассказала Поклонская.
Также она прокомментировала отказ в возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих за эту карикатуру.
"Если наши правоохранители с экспертами — философами, филологами — считают, что эта мерзость — норма, и, как они ее именуют, "жанровая специфика, укладывающаяся в культурную норму эстетической реакции": закажите себе у такого таланта свои портреты и портреты своих близких в таком же виде, как представлен православный святой, и от души повеселитесь от увиденного", — возмутилась Поклонская.
В Роскомнадзоре сообщили, что запрос Поклонской "пока не поступал". "При поступлении ответ будет подготовлен в установленные сроки", — сообщили в ведомстве.
Ранее Поклонская направила запрос председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину. Однако следователи не нашли в карикатуре "проявлений негативного отношения к представителю власти" и других признаков нарушения закона.
Комментарии
Вот такие же люди тормозили и тормозят развитие человечества. Джордано Бруно заживо был сожжён на костре только за то, что считал, что солнечная система — часть единой бескрайней вселенной, что во вселенной бесконечное число миров и ни один из них не создан богом. А в наше время Поклонская пытается отправить в темницу людей рисующих карикатуры и остановить интернет.
Внутренняя самодурша проснулась?
Так вот ты какой, олень северный...
Мне кажется женщину уже надо полечить принудительно.
а где эту "мерзость" посмотреть то?
посмотрел. ее наверное ее крючковатый нос испугал или надпись
а я считаю мерзостью то, что из николая 2го святого делают. за его дела-поступки в аду ему гореть в котле специальном.
Не судите и не судимы будете. Не лезте к верующим, и ои вас спасут
Мусульмане в Париже постреляли нескольких весёлых карикатуристов,а потом уже в Москве одного поддержавшего распространение тех рисунков...
25.05.2018 09:50
Ig
Золотые слова. А сами верующие не хотят этому совету последовать? Не судить и не лезть, и будет им счастье.