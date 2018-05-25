Вице-премьер Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что обновленное правительство России не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, передает РБК.
Впервые пенсионные накопления россиян заморозили в 2014 году. Тогда заявили, что это временная мера и использованные государством пенсионные средства обещали вернуть с надбавкой. Заморозку вводили только на год. Однако в декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил продление заморозки сразу на три года — до 2020-го.
"Пенсионные накопления замораживали в части обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту", — сказал Силуанов.
В качестве замены системе пенсионных накоплений Минфин вместе с Центробанком лоббируют систему индивидуального пенсионного капитала.
Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина предлагают обязать всех россиян перечислять в негосударственные пенсионные фонды до 6% от зарплаты.
Комментарии
Государство-гопник. Зачем вам ваши деньги, нам же они нужнее. На более крутую яхту не хватает. И кто вам, скажите, после этого будет взносы платить? Да еще при повышении пенсионного возраста.
Давно уже назрел такой Закон на это Наше правильное решенье!
Не должно быть вообще понятия "пенсионные накопления", "взносы в ПФ". Пенсия у всех должна быть одинаковая для всех, из бюджета, в размере прожминимума пенсионера - с 65 лет для обоих полов, не считая отдельных категорий, что выходят в 45.
Это не государство а колхоз кривое дышло, 18 лет без урожая. Но зато занимает первое место по экспорту газа и нефти.
Пусть дети этих пенсионеров кормят.
следующая новость - Правительство предлагает замораживать навсегда пенсионеров.
25.05.2018 09:20
- гость -
Воистину. А если не свезло, и дети померли до того, как пенсионер прибрался, то сейчас придет Ванадий и по аналогии, как он писал про инвалидов, скажет - их жалко, но такова судьба. Некому содержать - ползите на кладбище.
я свою мыслю этим обновлённым тварям как наколку для Их безбедной жызни дал.
Что хотели то и получили.Спасибо партии родной за ее заботу.
Всех указанных в статье лоббистов пенсионной реформы необходимо направить для профилактического лечения на южный берег Северного ледовитого океана выращивать пальмы для местных аборигенов. Пусть они им втюхивают тему о необходимости отдавать 6% своей зарплаты таким же проходимцам из негосударственных пенсионных фондов, потому что государственный пенсионный фонд медвепуты уже растащили и раздербанили, а теперь вешают лапшу на уши о заморозке пенсионных накоплений. Пусть они нам ответят, где ВСЕ накопления, отчисленные в государственный пенсионный фонд РФ, ответят перед ветеранами ВОВ, нашими отцами и матерями, дедами и бабушками, кто из расхитителей пенсионных фондов осужден и отбывает реальные сроки за свое крысятничество!