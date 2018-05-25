Дерипаска покинул совет директоров "Русала"

Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании.
В заявлении отмечается, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.
Ранее компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.
Также ранее ушла в отставку генеральный директор "Русала". Заявления об отставке подали семь членов совета директоров, номинированных En+. Это решение вступает в силу 28 июня.
Комментарии
американцы начали менять кадры на Российских предприятиях...
всех заменят.
и главу РФ то же???
Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США
Ну вот, молодец