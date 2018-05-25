Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам

Судно "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск, флаг РФ) после жалоб членов экипажа на долги по зарплате арестовано в южнокорейском порту Пусан, сообщает "Интерфакс".
"Судно, по информации Пусанского офиса ITF (Международная федерация транспортников — ИФ), арестовано от имени членов экипажа. Сотрудники ITF оказывают поддержку нашим морякам. Так, корейский профсоюз оплатил четырем морякам билеты на родину, также моряки получили по 500$ авансом", — сообщил представитель ITF на Дальнем Востоке Петр Осичанский.
На арестованном судне в Пусане остаются восемь российских моряков.
"Если судовладелец не погасит долги, судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги", — отметил Осичанский.
Судно "Николай Касаткин" принадлежит сахалинской компании. Жалобы на долги по зарплате поступали и от моряков, работающих на других судах этой компании.
Комментарии
Это беспредел! Мы и сами бы разобрались с долгами по з/п. Какое право имеют арестовывать Наши корабли сволочи.
25.05.2018 09:24
- гость -
какое право работодатель имеет право не платить зп?
25.05.2018 09:30
- гость -
как какоё - самому мало!
Что сделано для освобождения моряков на Украине.