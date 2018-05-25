Пятница, 25 Май, 10:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,41
€ 72,01
457773
9°
Обь
387см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам

, ИА "Амител"
Если судовладелец не погасит долги, то судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги

Фото: morvesti.ru

Судно "Николай Касаткин" (порт приписки Невельск, флаг РФ) после жалоб членов экипажа на долги по зарплате арестовано в южнокорейском порту Пусан, сообщает "Интерфакс".

"Судно, по информации Пусанского офиса ITF (Международная федерация транспортников — ИФ), арестовано от имени членов экипажа. Сотрудники ITF оказывают поддержку нашим морякам. Так, корейский профсоюз оплатил четырем морякам билеты на родину, также моряки получили по 500$ авансом", — сообщил представитель ITF на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

На арестованном судне в Пусане остаются восемь российских моряков.

"Если судовладелец не погасит долги, судно "Николай Касаткин" будет выставлено на торги", — отметил Осичанский.

Судно "Николай Касаткин" принадлежит сахалинской компании. Жалобы на долги по зарплате поступали и от моряков, работающих на других судах этой компании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.05.2018 09:24
- гость -

Это беспредел! Мы и сами бы разобрались с долгами по з/п. Какое право имеют арестовывать Наши корабли сволочи.

0  0
25.05.2018 09:30
- гость -

25.05.2018 09:24
- гость -
какое право работодатель имеет право не платить зп?

0  0
25.05.2018 09:37
месный

25.05.2018 09:30
- гость -

как какоё - самому мало!

0  0
25.05.2018 10:05
- гость -

Что сделано для освобождения моряков на Украине.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:01
Автобус провалился в дорожную яму в Барнауле 1
09:59
В Новосибирске угнали джип полпреда президента в СФО Меняйло 1
09:56
Студенты АлтГТУ могут получить военную специальность 0
09:48
СК сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани 1
09:35
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, полагая, что тот сделает это раньше 0
09:26
Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей 3
09:15
Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам 4
09:02
Пенсионные накопления россиян предлагают заморозить навсегда 10
08:53
Дерипаска покинул совет директоров "Русала" 2
08:43
Крупный чиновник из Росрыболовства уволен из-за коррупции и утраты доверия 16
08:36
Поклонская потребовала удалить из Сети "мерзость" про нее и Николая II 10
08:21
Российский истребитель Су-57 сравнили с китайским J-20 2
08:17
Где в Барнауле заказать профессиональную уборку, стирку или химчистку 0
08:06
Займы должны быть безопасными 0
07:50
"Занималась алая заря": как узнать, много ли пожаров будет грядущим летом 1
07:30
Предпринимателей Алтайского края научили грамотно вести бизнес 3
07:22
Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири 0
07:21
Троица: когда отмечают в 2018 году, а также история и традиции праздника 0
07:15
Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно 0
07:12
Пора сажать картошку: эксперт о работах на даче в конце мая-2018 4
07:03
Дом с камином, бассейном и уединенным пляжем продают в Барнауле за 20 млн 6
06:48
Дача на зарплату: какие участки продают рядом с Барнаулом по низкой цене 18
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 1
06:23
Распечатать и выучить: советы, как ребенку выжить в лесу и в городе 7
06:14
Дождь и грозы обещают в Алтайском крае 25 мая перед резким потеплением 1
06:01
Депутаты попросят Москву взять под крыло алтайскую летную школу 0
05:07
"Прощай, школа": в Алтайском крае 25 мая проходят "последние звонки" 0
04:04
Захватчика заложников в Москве задержали правоохранители 0
03:04
СМИ: актера Моргана Фримана обвинили в домогательствах 3
02:06
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Москве 0
01:17
Вооруженный мужчина взял семью в заложники в Москве 0
00:14
Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина 1
23:57
СМИ: F-22 потерял превосходство над российскими истребителями 1
23:34
Минфин: снижение акцизов на бензин не снизит стоимость топлива 6
23:11
Путин заявил о развитии отношений РФ и Франции, несмотря на сложности 0
22:51
Госдума одобрила законопроект об увеличении пошлины за загранпаспорт 3
22:31
Барнаульцы сообщили о "потопе" в барнаульском ТЦ во время дождя 3
22:09
Пранкеры пообщались с главой МИД Британии от лица премьера Армении 0
21:48
Минобороны РФ возложило ответственность за крушение MH-17 на Украину 0
21:28
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2
21:11
Валуев завершил спортивную карьеру из-за опухоли мозга 4
20:54
Украина ввела санкции против Московской биржи на 3 года 0
20:33
Водитель маршрутки насмерть сбил велосипедиста в Барнауле 0
20:13
Украинских морпехов отправили в запас за отказ надеть новые береты 2
19:48
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос" 2
19:26
Forbes составил список самых богатых наследников российских миллиардеров 0
19:08
Коротко о главном: "Универ-сити", ожидание лета и барнаульский насильник
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 мая
18:53
Суд запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter за критику 0
18:32
В КНДР демонтировали ядерный полигон 0
18:11
Следствие заявило о российском происхождении сбившего MH17 "Бука" 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.