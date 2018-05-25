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Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей

, ИА "Амител"
Недовольство граждан возникает из-за отсутствия четкого и понятного разделения на платное и бесплатное

Фото: 24segodnya.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что в прошлом году граждане России доплатили в государственных медицинских учреждениях за различные платные услуги около 591 миллиарда рублей, пишет РБК.

Голикова подчеркнула, что это на 8% больше, чем в 2016 году. Также, по ее словам, недовольство граждан возникает из-за того, что в медицинских учреждениях нет четкого и понятного разделения на платное и бесплатное, несмотря на то, что закон об охране здоровья граждан разрешает брать деньги за определенные услуги с населения.

"Сегодня все знают, что платят, но никто не понимает, за что", — подчеркнула Голикова.

Она также отметила, что сначала необходимо четко разграничить, за что россияне платят в клиниках, и только потом ставить вопрос о соплатеже населения.

Голикова намерена передать изучение этого вопроса Минздраву.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.05.2018 10:02
Vanadiy2014

Государственной медицины вообще быть не должно.

0  0
25.05.2018 10:08
- гость -

"Свежо предание , да вериться с трудом" - русская классика (комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"

0  0
25.05.2018 10:09
- гость -

25.05.2018 10:02
Vanadiy2014

Ты, капец какой умный! Аргументируй!

0  0
25.05.2018 10:15
Vanadiy2014

25.05.2018 10:09
- гость -

Покупается томограф по тройной цене, ставится в деревенской больнице. Персонала на работу с многомиллионным томографом нет и даже не предусматривалось, весь смысл был именно заработать на покупке аппарата. Люди в поликлиниках стоят в очередях по полдня, что б врач в авральном режиме принял пациента. Это государственная медицина.

Человек идёт к врачу, без очереди, платит 500 рублей, врач его принимает качественно, без суеты. Или не платит ничего, кроме страховки. Это частная медицина.

0  0
25.05.2018 10:25
- гость -

Человек идёт к врачу, без очереди, платит 500 рублей, врач его принимает качественно, без суеты. Или не платит ничего, кроме страховки. Это частная медицина.

и можно пациента даже не лечить - ведь это сократит поступление денежных средств, ведь выличившийся пациент не пойдет больше на прием ))

0  0
25.05.2018 10:31
Vanadiy2014

25.05.2018 10:25
- гость -

и можно пациента даже не лечить - ведь это сократит поступление денежных средств, ведь выличившийся пациент не пойдет больше на прием ))

И автосервису можно машину не чинить, ведь водитель починенной машине больше не придёт её чинить. И продавцу не выдавать покупателю товар, ведь имея товар, покупатель больше не придёт за покупками. ))

0  0
25.05.2018 10:39
- гость -

25.05.2018 10:31
Vanadiy2014

Ну и бред... ты теплое с мягким не путай! консервную банку со здоровьем. У нас толковых автосервисов немного и персонал там необразованный. Диагностику толковую сделать не могут. Хочешь, чтоб и в медицине такие же "спецы" появились?

0  0
25.05.2018 10:49
- гость -

В идеале у государства вообще не должно быть бизнеса, поставленный на кормление чиновник никогда не будет руководить лучше хозяина.
У нас же государство вместо того что бы заниматься своим делом, лезет туда, где ему делать нечего, пытается лечить людей вместо врачей, управлять бизнесом, вместо бизнесменов, поднимать благосостояние людей, вместо этих самых людей.

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