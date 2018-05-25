Президент США Дональд Трамп отказался от встречи 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР, опасаясь, что это может сделать раньше него сам Ким Чен Ын, сообщает RT со ссылкой на NBC.
Отмечается, что Трампа отговорил от участия в саммите с КНДР помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который являлся сторонником силового решения вопроса относительно ситуации в Северной Корее.
Экс-глава ЦРУ и ныне госсекретарь Майк Помпео, который ранее вел переговоры с Ким Чен Ыном, был ошарашен отменой саммита двух стран и возложил за это ответственность на Болтона.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал отмену саммита: "Я очень озабочен отменой саммита, запланированного в Сингапуре между президентом США и лидером КНДР". Он также призвал стороны "продолжать диалог для поиска выхода на мирную и полную денуклеаризацию Корейского полуострова".
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Опять все сорвалось