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СК сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани

, ИА "Амител"
Уголовное дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России

Фото: соцсети

Старший помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров после личного приема жителей кубанского поселка Псебай, где произошло убийство многодетной матери, заявил, что поступившие обращения относительно работы правоохранительных органов вызывают "определенную тревогу", сообщает РИА Новости.

Ранее СУСК РФ по краю предъявил двум молодым людям обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

"Сегодня я провел личный прием граждан здесь, меня интересовала информация, которую граждане хотели сообщить, что, по их мнению, не было учтено следствием на настоящий момент. Информация ценная, которая будет проверена следственным путем и которая послужит, наверное, для каких-то серьезных выводов и решений", — сказал Комиссаров.

Он не стал уточнять, какую получил информацию. Также он воздержался от комментариев о числе граждан, которые обратились к нему по обстоятельствам дела.

"По всем заявлениям будет принято решение, они будут самым внимательным образом рассмотрены. Определенную тревогу вызвали у меня заявления граждан по действиям не только Следственного комитета, но и иных правоохранительных органов и должностных лиц", — подчеркнул Комиссаров.

Он отметил, что о ЧП в поселке узнал из "одного небольшого СМИ".

"СМИ не дали эту ситуацию замолчать, они сделали все, чтобы она приобрела общественный резонанс, и то, что на сегодняшний день дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России, расследуется следователями из Москвы, это в том числе и ваша заслуга", — обратился Комиссаров к журналистам.

По данным пресс-службы СК, Комиссаров встретился с главой Мостовского района, с родственниками убитой женщины и осмотрел место происшествия. Первый замруководителя регионального управления СК РФ Андрей Маслов в то же время принимал жителей поселка по иным вопросам. В СК добавили, что по отдельным обращениям будет назначена процессуальная проверка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.05.2018 09:55
- гость -

причемглава

0  0
25.05.2018 10:50
- гость -

Чтобы не было беспокойства, надо весь состав РОВД и СК местного по черным зонам определить

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