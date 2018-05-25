Семейная пара в Британии решила разыграть в лотерею дом с шестью спальнями, собственным кинотеатром и паркингом, пишет DlyaKota.ru.
Марк и Шэрон Бересфорд построили дом из стекла и дерева около города Рингвуд 11 лет назад с помощью немецкой фирмы Huf Haus.
Пара решила продать дом, так как их трое детей выросли и разъехались. Два года назад дом выставили на продажу за 3 миллиона фунтов, но желающих его купить так и не нашлось.
Тогда было решено провести лотерею: доступно 250 000 билетов по £25 каждый.
Если до 31 июля будет продано более 130 000 лотерейных билетов, одному из счастливчиков достанется этот роскошный дом. Если билетов продадут меньше, будет выдан денежный приз.
Комментарии
Прикольный способ продажи. Еще и наварятся
250 тыщ лохов прокормят одну хитрую пару
25.05.2018 11:10
Filin
стоимость билетов и их распродажа должны ли вычитаться из полученной вами суммы?
130 тыс билетов уже дают 3250000, то есть окупают все расходы и приз.
А вот 250 тыс почти удваивают эту сумму.
Креативно.