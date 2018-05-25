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В Новосибирске угнали джип полпреда президента в СФО Меняйло

, ИА "Амител"
Год выпуска Toyota Land Cruiser 200 неизвестен, его стоимость оценивается в несколько миллионов рублей

Фото: tvc.ru

Неизвестные украли автомобиль, принадлежащий полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Как пишет "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на источник, близкий к полпредству, 24 мая Меняйло обратился в отделение новосибирской полиции с заявлением об угоне автомобиля — джипа. Согласно декларациям о его доходах за 2016−2017 годы, опубликованным на сайте Кремля, из транспортных средств у полпреда в собственности был только внедорожник Toyota Land Cruiser 200. На сайте автопроизводителя указано, что цена нового автомобиля варьируется от 3,79 до 5,69 млн руб., в зависимости от комплектации и типа двигателя.

Сергей Меняйло был назначен сибирским полпредом президента в июле 2016 года. Перед этим он в течение двух лет занимал пост губернатора Севастополя. В декларации о доходах за 2014 год Сергей Меняйло указывал, что владеет Mitsubishi Galant и Mazda 6, годом позднее был задекларирован только автомобиль Mitsubishi.

За 2017 год Сергей Меняйло заработал 8,34 млн руб., что на 1,5 млн руб. больше, чем годом ранее. Полпред не владеет недвижимостью, следует из декларации. У него в пользовании квартира площадью 94 кв. м, коттедж площадью 585,9 кв. м и гараж 15 кв. м. Его супруга задекларировала годовой доход в размере 371,8 тыс. руб.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

25.05.2018 10:03
- гость -

Круто.

0  0
25.05.2018 10:15
- гость -

Ничего святого у этих подонков нет - последнее угнали!

0  0
25.05.2018 10:16
Ируся

ахах! почему-то смешно и ничуточки не жаль!

0  0
25.05.2018 10:18
BLATNOI

Вот и Вам жопа Новый год как так

0  0
25.05.2018 10:26
- гость -

Щяс неудачьники начнут завидывать успешному Офицеру!

0  0
25.05.2018 10:28
- гость -

Знают у кого угонять

0  0
25.05.2018 10:38
гость

под санкции попал lol

0  0
25.05.2018 10:41
гость

Молодцы!Ёщё бы коттедж с квартирой забрали бы!Бедненький!

0  0
25.05.2018 10:45
Директор СССР

Не проверили пацаны родословную.

0  0
25.05.2018 10:47
гость

ну хоть какие-то позитивные новости в это хмурое утро в Мордоре

0  0
25.05.2018 10:54
- гость -

Да просто взяли доложить. Сейчас баксов доложат полный бардачок и вернут. Камикадзе там нет

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