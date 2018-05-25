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Движение ограничат на участке переулка Ядринцева в Барнауле от улицы Чкалова до улицы Песчаной с 08:00 26 мая.
Как сообщили в городской администрации, ограничение будет действовать до 4 июня. Данный участок будет закрыт в связи с ремонтом проезжей части.
В мэрии также уточняют, что в указанный период движение автобуса №41 будет организовано по следующей схеме:
- улица Партизанская – улица Челюскинцев — улица Папанинцев (до остановки "улица Папанинцев");
- в обратном направлении улица Папанинцев – улица Челюскинцев (до остановки "улица Партизанская") – улица Партизанская, далее – по маршруту.
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