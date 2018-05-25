Частный сектор в районе Зеленый Клин в Бийске скоро уйдет под воду, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Как отмечают местные жители, грунтовые воды и проливные дожди превратили этот тихий уголок в "лягушачий рай".
Построенная для борьбы с паводком дамба, по мнению жителей, только усугубляет эту ситуацию.
Также сообщается, что в местном управлении по работе с населением людям предложили продать свое имущество.
Напомним, в начале мая в Барнауле жители села Лебяжье также жаловались на подтопления домов грунтовыми водами, заявляя, что до сих пор не видят эффекта от мер, предпринимаемых для предотвращения подтоплений.
Комментарии
Зачем строиться на болоте было? В той же Лебяжке радостно начали строиться на месте бывшего озера, а оно возьми и вернись. И кто кому тут доктор
А кому продать то?