Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в этом году начнется проверка социальной сети Facebook на предмет исполнения российских законов, пишут "Известия"
"До конца года мы проверим компанию Facebook. Ни в коем случае сразу ставить вопрос о блокировке не будем. В зависимости от результатов проверки мы их можем оштрафовать, получить от них юридически значимые документы, когда они намерены исполнить законы РФ", — рассказал Жаров.
Он отметил, что Facebook работает в России, а значит, должен соблюдать российские законы.
По мнению Жарова, на сегодняшний день самой больной темой является распространение фейковой информации в социальных сетях, и ответственность за это должна быть.
Также он подчеркнул, что заблокировать один аккаунт в Facebook невозможно из-за особенностей архитектуры, и придется блокировать всю социальную сеть.
Комментарии
Да уж.
А этот жаров конституцию вообще читал когданибуть?
Каждый человек имеет право на своё собственное мение, как и на его высказывание.
Фыйсбук эт личные странички пользователей - какие там нафиг новости могут быть в принцыпе?
То, что официальные СМИ говорят о постоянному улучшении жизни -- за это какая ответственность есть? И кого штрафовать?
Вы уже Телеграм заблокировали)))