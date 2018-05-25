Пятница, 25 Май, 11:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,41
€ 72,01
457773
9°
Обь
387см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Май – как зима: барнаульцы рекордно потребляют электричество из-за холодов

, ИА "Амител"
По количеству потребленной энергии в мае Барнаул практически повторил зимний максимум

Холодно. фото: Теплый-дом72.рф

Плохая погода, отсутствие отопления и горячей воды спровоцировали рост энергопотребления в Барнауле. По данным Барнаульской сетевой компании, обслуживающей городские электрические сети, только за последнюю неделю потребление электроэнергии по районам, где отопление осуществляется по контуру ТЭЦ-3, выросло в среднем на 30%.

А вот там, где горячая вода продолжает поступать в дома барнаульцев (контур ТЭЦ-2), потребление увеличилось в среднем на 15%.

В Барнаульской горэлектросети 19 мая отметили рекордное количество приобретенной электроэнергии на оптовом рынке – 5 млн 100 тыс. кВт.ч. Предыдущие рекорды были отмечены только в зимний период, отмечает пресс-служба БГЭС.

Так, максимум энергии Барнаул потребил 19 декабря 2012 года – 6 млн 300 тыс. кВт.ч. За прошедшую зиму максимум потребления был отмечен 21 декабря 2017 года – 5 млн 300 тысяч кВт.ч

Пик нагрузок наблюдался в квартале, ограниченном улицами Сиреневая – Шумакова – Павловский тракт – проезд Северный Власихинский. Здесь среднемесячные показатели превышены на 140%. В поселке Урожайный — на 84%.

В квартале: ул. Малахова – Северный Власихинский проезд – Павловский тракт - так же на 84%. Самыми экономными оказались жители Потока, они увеличили свое потребление электроэнергии на 52%

По словам главного инженера Барнаульской сетевой компании Андрея Лавринца, рост энергопотребления не повлиял на надежность электросетей. Все оборудование продолжает функционировать в штатном режиме, перегрузок по кабельным линиям не зафиксировано. В настоящее время загрузка барнаульских электросетей составляет порядка 50%. Электросети обладают двукратным запасом прочности и, если потребуется, могут выдержать гораздо большие нагрузки, чтобы обеспечить горожанам комфортные условия.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.05.2018 10:36
- гость -

... слов нет...

0  0
25.05.2018 10:44
- гость -

рекордно потребляют не из-за холодов, а из-за отсутствия совести у некоторых лиц, отключивших и отопление и воду в самые холода. квартиры полностью выстужены, вода ледяная, и холод на улице. и это повторяется из года в год. на людей просто плевать

0  0
25.05.2018 11:07
читатель

много много лет назад, горожанам обещали сделать все по новым технологиям и тогда отключение горячей воды составит не более 10 дней. это наверное там же ,где скоростные электрички до новосибирска. начальство не мерзнет. и дачи не копает в холоде и грязи, оно просто сдесь не живет. а в москве тепло.

0  0
25.05.2018 11:08
- гость -

Барнаульских теплоэнергетиков, бесстыжих и циничных, обрубивших горячую воду в самые жесткие холода, надо наказать и использовать для этого все доступные средства. Например отправлять информацию на предстоящую в июне горячую линию с президентом. Чем больше будет таких сообщений, тем больше вероятность, что они будут замечены

0  0
25.05.2018 11:20
гость

это просто фашизм. в Минусовую температуру нет тепла, идет ледяная вода, я -взрослая выхожу на улицу греться. А как малыши? Что прогноз нельзя было посмотреть?! А все жадность. Побольше содрать с населения за энергию, и чтобы покупали водонагреватели и радиаторы. Беспредел. Знакомая с германии говорит, что для них это нонсенс, чтобы не было горячей воды, и отопление..хотят включают, хотят -выключают. А в России феодальный строй, зато по олигарха мы впереди планеты всей. Вчера опубликовали декларацию директоров театров, по несколько миллионов в месяц получают в Москве. Вот с них надо налоги брать, как во всем мире Семьи местных чиновников в квартиры, где нет тепла и горячей воды!

0  0
25.05.2018 11:20
- гость -

водонагреватель , кондиционер на тепло и будет вам счастье, а насчет потребления электроэнергии... всю технику нужно брать класса А

0  0
25.05.2018 11:24
гость

во всем мире разрыв в зарплатах не более чем в 5 раз! т.е. средняя 30 тыс * 5 = зар плата рук региона и т.д. А у нас во сколько раз? даже не в 10 раз а больше!

0  0
25.05.2018 11:29
Дима

Ну мы ж привыкли в России выживать)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:32
Совершеннолетие в России предложили поднять до 21-летнего возраста 0
11:22
Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула 3
11:11
Победительницы конкурсов красоты на сцене и в реальной жизни 1
11:02
Дома жителей частного сектора в Бийске превращаются в "лягушачий рай" 2
10:50
Британская пара разыгрывает в лотерею свой дом за 3 млн фунтов 4
10:40
Барнаульскому радиозаводу угрожает банкротство из-за иска налоговиков 4
10:33
Барнаульцы жалуются на "трехлетнюю" огромную лужу на Змеиногорском тракте 6
10:27
Май – как зима: барнаульцы рекордно потребляют электричество из-за холодов 8
10:22
Переулок Ядринцева перекроют в Барнауле на 10 дней 1
10:13
Пропавший 10-летний мальчик из Барнаула найден живым 0
10:01
Автобус провалился в дорожную яму в Барнауле 2
09:59
В Новосибирске угнали джип полпреда президента в СФО Меняйло 17
09:56
Студенты АлтГТУ могут получить военную специальность 0
09:48
СК сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани 2
09:35
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, полагая, что тот сделает это раньше 1
09:26
Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей 9
09:15
Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам 4
09:02
Пенсионные накопления россиян предлагают заморозить навсегда 22
08:53
Дерипаска покинул совет директоров "Русала" 6
08:43
Крупный чиновник из Росрыболовства уволен из-за коррупции и утраты доверия 20
08:36
Поклонская потребовала удалить из Сети "мерзость" про нее и Николая II 19
08:21
Российский истребитель Су-57 сравнили с китайским J-20 5
08:17
Где в Барнауле заказать профессиональную уборку, стирку или химчистку 0
08:06
Займы должны быть безопасными 0
07:50
"Занималась алая заря": как узнать, много ли пожаров будет грядущим летом 1
07:30
Предпринимателей Алтайского края научили грамотно вести бизнес 3
07:22
Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири 0
07:21
Троица: когда отмечают в 2018 году, а также история и традиции праздника 0
07:15
Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно 0
07:12
Пора сажать картошку: эксперт о работах на даче в конце мая-2018 7
07:03
Дом с камином, бассейном и уединенным пляжем продают в Барнауле за 20 млн 7
06:48
Дача на зарплату: какие участки продают рядом с Барнаулом по низкой цене 23
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 1
06:23
Распечатать и выучить: советы, как ребенку выжить в лесу и в городе 9
06:14
Дождь и грозы обещают в Алтайском крае 25 мая перед резким потеплением 1
06:01
Депутаты попросят Москву взять под крыло алтайскую летную школу 1
05:07
"Прощай, школа": в Алтайском крае 25 мая проходят "последние звонки" 0
04:04
Захватчика заложников в Москве задержали правоохранители 0
03:04
СМИ: актера Моргана Фримана обвинили в домогательствах 8
02:06
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Москве 0
01:17
Вооруженный мужчина взял семью в заложники в Москве 0
00:14
Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина 2
23:57
СМИ: F-22 потерял превосходство над российскими истребителями 2
23:34
Минфин: снижение акцизов на бензин не снизит стоимость топлива 7
23:11
Путин заявил о развитии отношений РФ и Франции, несмотря на сложности 1
22:51
Госдума одобрила законопроект об увеличении пошлины за загранпаспорт 3
22:31
Барнаульцы сообщили о "потопе" в барнаульском ТЦ во время дождя 6
22:09
Пранкеры пообщались с главой МИД Британии от лица премьера Армении 1
21:48
Минобороны РФ возложило ответственность за крушение MH-17 на Украину 0
21:28
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.