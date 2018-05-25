Плохая погода, отсутствие отопления и горячей воды спровоцировали рост энергопотребления в Барнауле. По данным Барнаульской сетевой компании, обслуживающей городские электрические сети, только за последнюю неделю потребление электроэнергии по районам, где отопление осуществляется по контуру ТЭЦ-3, выросло в среднем на 30%.
А вот там, где горячая вода продолжает поступать в дома барнаульцев (контур ТЭЦ-2), потребление увеличилось в среднем на 15%.
В Барнаульской горэлектросети 19 мая отметили рекордное количество приобретенной электроэнергии на оптовом рынке – 5 млн 100 тыс. кВт.ч. Предыдущие рекорды были отмечены только в зимний период, отмечает пресс-служба БГЭС.
Так, максимум энергии Барнаул потребил 19 декабря 2012 года – 6 млн 300 тыс. кВт.ч. За прошедшую зиму максимум потребления был отмечен 21 декабря 2017 года – 5 млн 300 тысяч кВт.ч
Пик нагрузок наблюдался в квартале, ограниченном улицами Сиреневая – Шумакова – Павловский тракт – проезд Северный Власихинский. Здесь среднемесячные показатели превышены на 140%. В поселке Урожайный — на 84%.
В квартале: ул. Малахова – Северный Власихинский проезд – Павловский тракт - так же на 84%. Самыми экономными оказались жители Потока, они увеличили свое потребление электроэнергии на 52%
По словам главного инженера Барнаульской сетевой компании Андрея Лавринца, рост энергопотребления не повлиял на надежность электросетей. Все оборудование продолжает функционировать в штатном режиме, перегрузок по кабельным линиям не зафиксировано. В настоящее время загрузка барнаульских электросетей составляет порядка 50%. Электросети обладают двукратным запасом прочности и, если потребуется, могут выдержать гораздо большие нагрузки, чтобы обеспечить горожанам комфортные условия.
Комментарии
... слов нет...
рекордно потребляют не из-за холодов, а из-за отсутствия совести у некоторых лиц, отключивших и отопление и воду в самые холода. квартиры полностью выстужены, вода ледяная, и холод на улице. и это повторяется из года в год. на людей просто плевать
много много лет назад, горожанам обещали сделать все по новым технологиям и тогда отключение горячей воды составит не более 10 дней. это наверное там же ,где скоростные электрички до новосибирска. начальство не мерзнет. и дачи не копает в холоде и грязи, оно просто сдесь не живет. а в москве тепло.
Барнаульских теплоэнергетиков, бесстыжих и циничных, обрубивших горячую воду в самые жесткие холода, надо наказать и использовать для этого все доступные средства. Например отправлять информацию на предстоящую в июне горячую линию с президентом. Чем больше будет таких сообщений, тем больше вероятность, что они будут замечены
это просто фашизм. в Минусовую температуру нет тепла, идет ледяная вода, я -взрослая выхожу на улицу греться. А как малыши? Что прогноз нельзя было посмотреть?! А все жадность. Побольше содрать с населения за энергию, и чтобы покупали водонагреватели и радиаторы. Беспредел. Знакомая с германии говорит, что для них это нонсенс, чтобы не было горячей воды, и отопление..хотят включают, хотят -выключают. А в России феодальный строй, зато по олигарха мы впереди планеты всей. Вчера опубликовали декларацию директоров театров, по несколько миллионов в месяц получают в Москве. Вот с них надо налоги брать, как во всем мире Семьи местных чиновников в квартиры, где нет тепла и горячей воды!
водонагреватель , кондиционер на тепло и будет вам счастье, а насчет потребления электроэнергии... всю технику нужно брать класса А
во всем мире разрыв в зарплатах не более чем в 5 раз! т.е. средняя 30 тыс * 5 = зар плата рук региона и т.д. А у нас во сколько раз? даже не в 10 раз а больше!
Ну мы ж привыкли в России выживать)