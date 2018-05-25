Аналитик Александр Фэк, уволенный из инвестиционной компании Sberbank CIB за отчет о "Газпроме", оспорил заявления бывшего руководства о непрофессионализме, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо самого эксперта.
По словам Фэка, он провел кропотливую работу и составленный им прогноз параметров будущей инвестпрограммы компании был подготовлен профессионально.
Он отметил, что основное время работы было потрачено на расчеты финансовых моделей проектов "Газпрома", и, как следствие, работу можно считать "последовательной", а изложенные в ней аргументы — "логичными".
"Не знаю, что побудило господ Буланцева и Грефа сделать утверждения, цитируемые в статье. Наверное, им просто неверно доложили, а они не смогли пока прочитать сам отчет, так как он еще не был переведен на русский", — подчеркнул Фэк.
Аналитики Александр Фэк и Анна Котельникова составили отчет о деятельности "Газпрома", где предположили, что основными выгодоприобретателями проектов компании по строительству крупных проектов оказались не акционеры, а подрядчики. В числе последних была названа компания "Стройтранснефтегаз", которая на 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье. Работа экспертов вызвала скандал. Фэк был уволен. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что автор отчета "сделал выводы на основе непроверенных, неподтвержденных данных", тем самым "дезинформировал рынок". Позже Греф извинился перед Тимченко за отчет бывшего подчиненного.
Комментарии
Грефа не сегодня\завтра должны самого посадить на бутылку за пособничество санкциям.
То что вовкины друзья - основные выгодоприобретатели от Газпрома давно не секрет. Но некоторые наивные граждане всё ещё верят, что их кормит газпром, наполняя бюджет.
25.05.2018 12:37
- гость -
дума закон не одобрит, так же сольет как рамочные антисанкции
Молодец Фэк. Криминальный финансист греф открыл свое лицо и участие в разворовывании нацбогатства
Это смешно)
Газпром в лице Миллера обратился к Сбербанк СИБ в лице Грефа с просьбой уволить аналитика?
Это бред)
Если говорить о потенциальном давлении на господина Фэка, то его не уволили даже после знаменитого и еще более скандального ноябрьского отчета, посвященного «Роснефти» (в нем критике был подвергнут подход Игоря Сечина к управлению компанией и его тяга к сделкам M&A), хотя тогда Сбербанку и пришлось приносить извинения.
Многие собеседники из профессиональной среды инвестиционных аналитиков с неудовольствием называли то, что делал Алекс Фэк, «не аналитикой, а журналистикой». И если проанализировать его "творчество", то это справедливо.
Порой его отчеты, даже на мой взгляд журналиста, были не полностью объективны, в стремлении доказать свою мысль не принималась во внимание часть фактов.
В общем, этого господина погубило желание поиграть в политику вместо профессиональных обязанностей.
раскрыл секрет Полишинеля