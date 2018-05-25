К 2027 году Россия будет не способна воевать с сильными противниками из-за деградации военной промышленности в условиях санкций, пишет "Лента.ру" со ссылкой на американский журнал The National Interest.
"Учитывая существующие экономические ограничения и стремление руководства избегать расходов на чрезмерное наращивание вооруженных сил, об оборонно-промышленном производстве в масштабе, соразмерном гонке вооружений, просто не может быть и речи", — говорится в материале.
Как заявляют исследователи, в условиях санкций российская оборонная промышленность будет не в состоянии вести необходимые исследования и проводить модернизацию производственных мощностей.
В итоге, по мнению авторов журнала, армия вместо новейших образцов техники будет получать лишь устаревшие, прошедшие глубокую модернизацию.
К примеру, вместо массовых поставок Т-14 "Армата" армия России может получить Т-90, а вместо обещанного истребителя пятого поколения Су-57 летчики получат устаревающий Су-27.
Подчеркивается, что это позволит России обеспечить защиту границ, но не более того.
Комментарии
позволит России обеспечить защиту границ, но не более того
Ну и хватит. Я думаю и сейчас примерно такое же положение, мы не можем захватить США, но можем не позволить США захватить нас. А больше ничего и не надо
25.05.2018 12:26
гость
Зачем сша захватывать необучаемых?
25.05.2018 12:26
гость
Да еще и если это опасно
25.05.2018 12:43
гость
Ты к тому году, сам будешь их молить о гум.помощи, так как твоей пенсии будет хватать только на коммуналку.
25.05.2018 12:48
- гость -
Нахрена мне пенсия, у меня другие источники доходов. Ты моли. Тем более, что ты уже их молишь, слегка подлизывая
Обороноспособность обеспечена будет, чтобы не дать внешним врагам захватить наши ресурсы и позволить 1% населения дальше жировать. Просто рабам ещё потуже завяжут их пояса, пусть даже некоторые из этих рабов подохнут.
25.05.2018 12:53
гость
Твои источники доходов к тому году обратятся в собственность барина или прах.
25.05.2018 12:54
- гость -
Я это уже лет 20 слышу. Ты мне еще лет 20 про это будешь рассказывать. Такая у тебя судьба
В 90-е их сильно молили о гумпомощи. Украина до сих пор молит. Они даже хохлам не дают
18:50, 29 сентября 1999
Россия просит у США еще немного еды
США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.
История развивается по спирали....скоро снова.
Без захвата передохнем.Кому мы нужны. Все давно продано.
25.05.2018 13:01
- гость -
История развивается по спирали
Главное развивается. Лишь бы не прервалась в ядерном угаре
25.05.2018 12:58
гость
Украина до сих пор молит. Они даже хохлам не дают
Какой стремительный проход в хохлов.
Благодаря иностранцам у нас машин на улицах с каждым днем все больше, это и есть гуманитарная помощь
Я не могу понять, почему Украине денег не дают. У США военный бюджет 700 млрд в год, Ну дали бы хохлам сотку, они бы Донбасс уже порвали. Что-то мешает
25.05.2018 13:13
гость
Я не могу понять,
Потому, что ты голодранец..ты умом нищий.
25.05.2018 13:13
гость
Я не могу понять, почему Украине денег не дают. У США военный бюджет 700 млрд в год. Ну, дали бы хохлам сотку, они бы Донбасс уже порвали
А дали бы две сотки они и Крым бы уже вернули