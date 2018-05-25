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СМИ: Россия к 2027 году не будет способна воевать из-за санкций

, ИА "Амител"
Отмечается, что Россия сможет лишь обеспечить защиту границ, но не более того

Фото: topwar.ru

К 2027 году Россия будет не способна воевать с сильными противниками из-за деградации военной промышленности в условиях санкций, пишет "Лента.ру" со ссылкой на американский журнал The National Interest.

"Учитывая существующие экономические ограничения и стремление руководства избегать расходов на чрезмерное наращивание вооруженных сил, об оборонно-промышленном производстве в масштабе, соразмерном гонке вооружений, просто не может быть и речи", — говорится в материале.

Как заявляют исследователи, в условиях санкций российская оборонная промышленность будет не в состоянии вести необходимые исследования и проводить модернизацию производственных мощностей.

В итоге, по мнению авторов журнала, армия вместо новейших образцов техники будет получать лишь устаревшие, прошедшие глубокую модернизацию.

К примеру, вместо массовых поставок Т-14 "Армата" армия России может получить Т-90, а вместо обещанного истребителя пятого поколения Су-57 летчики получат устаревающий Су-27.

Подчеркивается, что это позволит России обеспечить защиту границ, но не более того.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.05.2018 12:26
гость

позволит России обеспечить защиту границ, но не более того

Ну и хватит. Я думаю и сейчас примерно такое же положение, мы не можем захватить США, но можем не позволить США захватить нас. А больше ничего и не надо

0  0
25.05.2018 12:27
- гость -

25.05.2018 12:26
гость

Зачем сша захватывать необучаемых?

0  0
25.05.2018 12:43
гость

25.05.2018 12:26
гость

Да еще и если это опасно

0  0
25.05.2018 12:48
- гость -

25.05.2018 12:43
гость

Ты к тому году, сам будешь их молить о гум.помощи, так как твоей пенсии будет хватать только на коммуналку.

0  0
25.05.2018 12:53
гость

25.05.2018 12:48
- гость -

Нахрена мне пенсия, у меня другие источники доходов. Ты моли. Тем более, что ты уже их молишь, слегка подлизывая

0  0
25.05.2018 12:53
Дима

Обороноспособность обеспечена будет, чтобы не дать внешним врагам захватить наши ресурсы и позволить 1% населения дальше жировать. Просто рабам ещё потуже завяжут их пояса, пусть даже некоторые из этих рабов подохнут.

0  0
25.05.2018 12:54
- гость -

25.05.2018 12:53
гость

Твои источники доходов к тому году обратятся в собственность барина или прах.

0  0
25.05.2018 12:57
гость

25.05.2018 12:54
- гость -

Я это уже лет 20 слышу. Ты мне еще лет 20 про это будешь рассказывать. Такая у тебя судьба

0  0
25.05.2018 12:58
гость

В 90-е их сильно молили о гумпомощи. Украина до сих пор молит. Они даже хохлам не дают

0  0
25.05.2018 13:01
- гость -

18:50, 29 сентября 1999
Россия просит у США еще немного еды

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.

История развивается по спирали....скоро снова.

0  0
25.05.2018 13:02
- гость -

Без захвата передохнем.Кому мы нужны. Все давно продано.

0  0
25.05.2018 13:05
гость

25.05.2018 13:01
- гость -
История развивается по спирали

Главное развивается. Лишь бы не прервалась в ядерном угаре

0  0
25.05.2018 13:05
- гость -

25.05.2018 12:58
гость
Украина до сих пор молит. Они даже хохлам не дают

Какой стремительный проход в хохлов.

0  0
25.05.2018 13:09
гость

Благодаря иностранцам у нас машин на улицах с каждым днем все больше, это и есть гуманитарная помощь

0  0
25.05.2018 13:13
гость

Я не могу понять, почему Украине денег не дают. У США военный бюджет 700 млрд в год, Ну дали бы хохлам сотку, они бы Донбасс уже порвали. Что-то мешает

0  0
25.05.2018 13:14
- гость -

25.05.2018 13:13
гость

Я не могу понять,

Потому, что ты голодранец..ты умом нищий.

0  0
25.05.2018 13:15
гость

25.05.2018 13:13
гость
Я не могу понять, почему Украине денег не дают. У США военный бюджет 700 млрд в год. Ну, дали бы хохлам сотку, они бы Донбасс уже порвали

А дали бы две сотки они и Крым бы уже вернули

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