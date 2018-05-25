Фото: vk.com/incident_brn
Барнаульцы жалуются в социальных сетях на огромную лужу, которая появляется после дождей на Змеиногорском тракте у дома №104п.
"После дождей вот как уже три года возле дома по адресу Змеиногорский тракт, 104п образовывается лужа... Людям приходится ходить по трамвайным рельсам или лазить через забор", — отмечает автор заметки в паблике "Инцидент Барнаул".
Также высказывается предположение, что эта лужа будет существовать до тех пор, пока кто-то не получит травму из-за необходимости ее обходить.
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"Конечно, иногда приезжает машина и откачивает лужу, но разве это решение проблемы?" - задается вопросом автор публикации.
Комментарии
Покажите мне,слепошарому,лужи?
А в Средней Азии и Сахаре воды не хватает. Так что радуйтесь!
обращайтесь к тому, кто вам такой элитный район построил
это придомовая территория, пусть управляющая компания делает, причем тут город
элитная лужа, элитного дома, построенного впритык к дороге и трамвайной линии, элита во всем
Жалуются не Барнаульцы, а жадные богатейчики элитного дома, которых жлоба душит скинуться и ликвидировать лужу. Хотят это сделать за счет трудового народа.