Фото: gidwomen.ru
Всемирный день без табака отметят в историческом центре Барнаула на улице Мало-Тобольской 31 мая, сообщает пресс-центр городской администрации.
Мероприятие, которое проведут специалисты Краевого центра медицинской профилактики, пройдет с 14:00 до 16:00. Медики и психологи расскажут барнаульцам о вреде курения, а волонтеры Алтайского государственного медуниверситета раздадут информационные материалы с рекомендациями по отказу от курения и советами для тех, кто твердо решил бросить курить.
Также горожане получат возможность пройти профилактическое обследование в мобильном центре здоровья, который будет располагаться в специализированных медицинских автобусах. Под занавес акции участники символически разрежут большую сигарету с названием "Зависимость – убийца".
Комментарии
дорогие акцианты, все взрослые и дети знают, что курить вредно, а коли вам денежки девать некуда- потратьте их с умом
пойду покурю
зачем в четверг? в субботу слабо?
От выхлопных газов вреда куда больше. Слабо автомобили свои растерзать?
25.05.2018 11:34
- гость -
одна печка в часном секторе протопленная углём за раз выбрасывает в атмосферу стока гадости, что нескольким автомобилям за их жизнь не навредить так.
Какие то акции детские устраиваются..Вы показательно покажите как нужно помогать нуждающимся,как лес и пивоварку чистить,как полезное что-то для общества..а не фигню..
Курево настолько много стоит, в нём столько много акцизов и налогов, что
за те деньги, которые курильщики приносят в бюджет, они имеют право курить везде, кроме нефтебазы.
25.05.2018 11:45
месный
Ты просто не видел желтенький автобус в деле
источников засирания атмосферы куча. но наезжают на курильщиков которые дают самую незначительную часть.
> Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула
Варварство!!!
никогда не понимал и не пойму все эти флешмобы и акции, какой от них толк?!
25.05.2018 11:56
- гость -
Я их понимаю как хобби, ну не хватает ума на нормальное хобби, так пусть хоть этим занимаются.
Прям растерзают)Лишь б растерзать чего.Пошли б покурили лучше,успокоились.
Месный завернутый в газету заменяет сигарету. А я думаю почему у месного такие коменты, а он оказывается курит.
Из двух бездельников курящий, производит впечатление занятого человека.
Лишь б растерзать чего.Пошли б покурили они видимо недавно все бросили.. у них истерика..
лучше выкурить её
Предлагаю закопать! (с)
25.05.2018 12:34
- гость -
не курю я с 95 года.
25.05.2018 12:33
Эрг Ноор
ага, забилибы бооольшой и покурилибы.... повеселились бы за одно. Эх блин унас так нельзя, у нас не голлндия и даже не калифорния.
Рассказывать нужно не о вреде курения, а о его глупости. О глупости поступка, которым люди убивают себя и еще сами же за это и платят, люди совершающие глупые поступки не могут называться разумными.
Для Человека Разумного самоотравление, подавление своих интеллекта и воли наркотиками неприемлемо на уровне мировоззрения.
25.05.2018 13:02
Совесть
тебя уже давно пропили