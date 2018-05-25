Пятница, 25 Май, 13:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,41
€ 72,01
465874
10°
Обь
387см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула

, ИА "Амител"
Акция с призывом не поддаваться вредной привычке состоится 31 мая на улице Мало-Тобольской

Фото: gidwomen.ru

Всемирный день без табака отметят в историческом центре Барнаула на улице Мало-Тобольской 31 мая, сообщает пресс-центр городской администрации.

Мероприятие, которое проведут специалисты Краевого центра медицинской профилактики, пройдет с 14:00 до 16:00. Медики и психологи расскажут барнаульцам о вреде курения, а волонтеры Алтайского государственного медуниверситета раздадут информационные материалы с рекомендациями по отказу от курения и советами для тех, кто твердо решил бросить курить.

Также горожане получат возможность пройти профилактическое обследование в мобильном центре здоровья, который будет располагаться в специализированных медицинских автобусах. Под занавес акции участники символически разрежут большую сигарету с названием "Зависимость – убийца".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.05.2018 11:25
гость

дорогие акцианты, все взрослые и дети знают, что курить вредно, а коли вам денежки девать некуда- потратьте их с умом

0  0
25.05.2018 11:28
- гость -

пойду покурю

1  0
25.05.2018 11:29
- гость -

зачем в четверг? в субботу слабо?

0  0
25.05.2018 11:34
- гость -

От выхлопных газов вреда куда больше. Слабо автомобили свои растерзать?

0  0
25.05.2018 11:45
месный

25.05.2018 11:34
- гость -
одна печка в часном секторе протопленная углём за раз выбрасывает в атмосферу стока гадости, что нескольким автомобилям за их жизнь не навредить так.

1  0
25.05.2018 11:45
Бабуля

Какие то акции детские устраиваются..Вы показательно покажите как нужно помогать нуждающимся,как лес и пивоварку чистить,как полезное что-то для общества..а не фигню..

1  0
25.05.2018 11:47
месный

Курево настолько много стоит, в нём столько много акцизов и налогов, что
за те деньги, которые курильщики приносят в бюджет, они имеют право курить везде, кроме нефтебазы.

1  0
25.05.2018 11:50
- гость -

25.05.2018 11:45
месный

Ты просто не видел желтенький автобус в деле

0  0
25.05.2018 11:52
- гость -

источников засирания атмосферы куча. но наезжают на курильщиков которые дают самую незначительную часть.

1  0
25.05.2018 11:53
Евгений

> Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула

Варварство!!!

1  0
25.05.2018 11:56
- гость -

никогда не понимал и не пойму все эти флешмобы и акции, какой от них толк?!

1  0
25.05.2018 12:09
- гость -

25.05.2018 11:56
- гость -
Я их понимаю как хобби, ну не хватает ума на нормальное хобби, так пусть хоть этим занимаются.

0  0
25.05.2018 12:33
Эрг Ноор

Прям растерзают)Лишь б растерзать чего.Пошли б покурили лучше,успокоились.

0  0
25.05.2018 12:34
- гость -

Месный завернутый в газету заменяет сигарету. А я думаю почему у месного такие коменты, а он оказывается курит.

0  0
25.05.2018 12:36
- гость -

Из двух бездельников курящий, производит впечатление занятого человека.

0  0
25.05.2018 12:42
- гость -

Лишь б растерзать чего.Пошли б покурили они видимо недавно все бросили.. у них истерика..

0  0
25.05.2018 12:42
умник

лучше выкурить её

0  0
25.05.2018 12:45
Трутень

Предлагаю закопать! (с)

0  0
25.05.2018 13:02
месный

25.05.2018 12:34
- гость -

не курю я с 95 года.

25.05.2018 12:33
Эрг Ноор

ага, забилибы бооольшой и покурилибы.... повеселились бы за одно. Эх блин унас так нельзя, у нас не голлндия и даже не калифорния.

0  0
25.05.2018 13:02
Совесть

Рассказывать нужно не о вреде курения, а о его глупости. О глупости поступка, которым люди убивают себя и еще сами же за это и платят, люди совершающие глупые поступки не могут называться разумными.
Для Человека Разумного самоотравление, подавление своих интеллекта и воли наркотиками неприемлемо на уровне мировоззрения.

0  0
25.05.2018 13:04
- гость -


25.05.2018 13:02
Совесть


тебя уже давно пропили

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:12
Главу администрации сельсовета на Алтае судят за присвоение бюджетных денег 0
13:06
Треть россиян подозревают работодателей в слежке за страницами в соцсетях 0
12:53
Глава Роскомнадзора уже готов проверять и штрафовать Facebook 2
12:42
Женщина с десятком судимостей за спиной ранила ножом жителя Славгорода 3
12:35
"Алтайкрайэнерго" отмечает праздник: 53 года на службе региону 0
12:31
Автор скандального отчета о "Газпроме" ответил Грефу на все обвинения 1
12:22
СМИ: Россия к 2027 году не будет способна воевать из-за санкций 16
12:13
Более 1,5 тыс. полицейских на Алтае охраняют порядок на "последних звонках" 2
12:01
Почти на 30% может подорожать коммуналка для 13 тысяч барнаульцев в мае 3
11:58
Голикова рассказала о реальности повышения пенсионного возраста 6
11:41
Ученые заявили о смертельной опасности шашлыка на углях 19
11:32
Совершеннолетие в России предложили поднять до 21-летнего возраста 18
11:22
Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула 21
11:11
Победительницы конкурсов красоты на сцене и в реальной жизни 1
11:02
Дома жителей частного сектора в Бийске превращаются в "лягушачий рай" 3
10:50
Британская пара разыгрывает в лотерею свой дом за 3 млн фунтов 5
10:40
Барнаульскому радиозаводу угрожает банкротство из-за иска налоговиков 7
10:33
Барнаульцы жалуются на "трехлетнюю" огромную лужу на Змеиногорском тракте 10
10:27
Май – как зима: барнаульцы рекордно потребляют электричество из-за холодов 18
10:22
Переулок Ядринцева перекроют в Барнауле на 10 дней 3
10:13
Пропавший 10-летний мальчик из Барнаула найден живым 0
10:01
Автобус провалился в дорожную яму в Барнауле 2
09:59
В Новосибирске угнали джип полпреда президента в СФО Меняйло 22
09:56
Студенты АлтГТУ могут получить военную специальность 0
09:48
СК сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани 4
09:35
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, полагая, что тот сделает это раньше 1
09:26
Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей 15
09:15
Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам 4
09:02
Пенсионные накопления россиян предлагают заморозить навсегда 26
08:53
Дерипаска покинул совет директоров "Русала" 7
08:43
Крупный чиновник из Росрыболовства уволен из-за коррупции и утраты доверия 24
08:36
Поклонская потребовала удалить из Сети "мерзость" про нее и Николая II 28
08:21
Российский истребитель Су-57 сравнили с китайским J-20 9
08:17
Где в Барнауле заказать профессиональную уборку, стирку или химчистку 0
08:06
Займы должны быть безопасными 0
07:50
"Занималась алая заря": как узнать, много ли пожаров будет грядущим летом 1
07:30
Предпринимателей Алтайского края научили грамотно вести бизнес 3
07:22
Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири 0
07:21
Троица: когда отмечают в 2018 году, а также история и традиции праздника 0
07:15
Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно 1
07:12
Пора сажать картошку: эксперт о работах на даче в конце мая-2018 9
07:03
Дом с камином, бассейном и уединенным пляжем продают в Барнауле за 20 млн 9
06:48
Дача на зарплату: какие участки продают рядом с Барнаулом по низкой цене 25
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 1
06:23
Распечатать и выучить: советы, как ребенку выжить в лесу и в городе 9
06:14
Дождь и грозы обещают в Алтайском крае 25 мая перед резким потеплением 1
06:01
Депутаты попросят Москву взять под крыло алтайскую летную школу 1
05:07
"Прощай, школа": в Алтайском крае 25 мая проходят "последние звонки" 0
04:04
Захватчика заложников в Москве задержали правоохранители 2
03:04
СМИ: актера Моргана Фримана обвинили в домогательствах 8
02:06
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Москве 0
01:17
Вооруженный мужчина взял семью в заложники в Москве 0
00:14
Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.