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Идею об увеличении в России возраста наступления совершеннолетия до 21 года высказала замглавы федерального Минздрава Татьяна Яковлева.
Как передает РИА Новости, по словам чиновницы, до этого момента для людей в нашей стране должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а медицинские осмотры должен проводить педиатр.
Эту мысль уже прокомментировала глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, которая считает, что названные в Минздраве ограничения являются правильными.
Также общественница добавила, что в этом контексте следует повысить и призывной возраст.
"Считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь...Кроме того, сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет, стоит подумать и о возможности повышения призывного возраста, чтобы не забирать в армию со школьной скамьи", — отметила Гурцкая.
Напомним и то, что руководитель федерального Минздрава Вероника Скворцова недавно заявила о перспективах продлить период детства в России до 25-30 лет.
Комментарии
в этом контексте следует повысить и призывной возраст
Это логично, всегда удивляло, что автомат считается менее опасным, чем алкоголь
Насчет алкоголя - вполне разумное решение. Но! Тогда и управление авто, служба в армии, заключение брака тоже с 211 года.
Ага, а детство продлить до 31. Зато ипотеку давать с 14. Самим не смешно?
С 21!
Раньше умирать в горячих точках уже было можно, а покупать алкоголь еще нет
А у Пелевина уже подобный бред описан вообще-то
Да ваще пусть до пенсии сидят на шее у родителей(((( чтоб родители пахали на них до смерти, а то пенсий все равно не будет!
Да , некоторые деятели давно впали в детство,независимо от возраста!
25.05.2018 11:40
Блонди
некоторым никакие законы не мешают и сейчас так делать
нормальное решение,сначала научись автоматом пользоваться,потом алкоголем))
алиментщики да возрадуются!
Ага, 5-й срок мотает в 28 лет в детской колонии. Ну если детство до 30 объявить.
Правильно, сигареты им фигу, а на войну пусть идут. А то ишь!
То есть если он будет стрелять для окружающих это будет менее опасно, чем если он напьется
А как же фронтовые 100 грамм на войне. И, друг оставь покурить, а в ответ тишина, потому что другу курить еще рано...
Раньше в армии, кто не курил, давали сахар, а кто курил, давали сигареты. В основном, по моему, Приму. Уже в 18 лет
В ОАЭ совершеннолетним считается человек достигший возраста 21 года.
В Китае заключать брак можно девушкам с 21 года, мужчинам с 22 лет. Думаю если бы у нас были такие законы разводов намного меньше бы было.
25.05.2018 12:40
irvica88
25.05.2018 12:45
Барнаулец
А у лягушки ххх..вост зелёный.