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Совершеннолетие в России предложили поднять до 21-летнего возраста

, ИА "Амител"
Такую идею высказала замглавы Минздрава Татьяна Яковлева

Фото: blog74.com

Идею об увеличении в России возраста наступления совершеннолетия до 21 года высказала замглавы федерального Минздрава Татьяна Яковлева.

Как передает РИА Новости, по словам чиновницы, до этого момента для людей в нашей стране должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а медицинские осмотры должен проводить педиатр.

Эту мысль уже прокомментировала глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, которая считает, что названные в Минздраве ограничения являются правильными.

Также общественница добавила, что в этом контексте следует повысить и призывной возраст.

"Считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь...Кроме того, сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет, стоит подумать и о возможности повышения призывного возраста, чтобы не забирать в армию со школьной скамьи", — отметила Гурцкая.

Напомним и то, что руководитель федерального Минздрава Вероника Скворцова недавно заявила о перспективах продлить период детства в России до 25-30 лет.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.05.2018 11:36
гость

в этом контексте следует повысить и призывной возраст

Это логично, всегда удивляло, что автомат считается менее опасным, чем алкоголь

1  0
25.05.2018 11:36
- гость -

Насчет алкоголя - вполне разумное решение. Но! Тогда и управление авто, служба в армии, заключение брака тоже с 211 года.

0  0
25.05.2018 11:36
- гость -

Ага, а детство продлить до 31. Зато ипотеку давать с 14. Самим не смешно?

1  0
25.05.2018 11:37
- гость -

С 21!

0  0
25.05.2018 11:38
гость

Раньше умирать в горячих точках уже было можно, а покупать алкоголь еще нет

1  0
25.05.2018 11:39
- гость -

А у Пелевина уже подобный бред описан вообще-то

0  0
25.05.2018 11:40
Блонди

Да ваще пусть до пенсии сидят на шее у родителей(((( чтоб родители пахали на них до смерти, а то пенсий все равно не будет!

0  1
25.05.2018 11:56
Гость

Да , некоторые деятели давно впали в детство,независимо от возраста!

1  0
25.05.2018 12:06
- гость -


25.05.2018 11:40
Блонди


некоторым никакие законы не мешают и сейчас так делать




нормальное решение,сначала научись автоматом пользоваться,потом алкоголем))

0  1
25.05.2018 12:08
Ируся

алиментщики да возрадуются!

0  0
25.05.2018 12:26
Пузырек

Ага, 5-й срок мотает в 28 лет в детской колонии. Ну если детство до 30 объявить.

0  0
25.05.2018 12:27
- гость -

Правильно, сигареты им фигу, а на войну пусть идут. А то ишь!

1  0
25.05.2018 12:29
гость

То есть если он будет стрелять для окружающих это будет менее опасно, чем если он напьется

0  0
25.05.2018 12:31
гость

А как же фронтовые 100 грамм на войне. И, друг оставь покурить, а в ответ тишина, потому что другу курить еще рано...

0  0
25.05.2018 12:34
гость

Раньше в армии, кто не курил, давали сахар, а кто курил, давали сигареты. В основном, по моему, Приму. Уже в 18 лет

0  0
25.05.2018 12:40
irvica88

В ОАЭ совершеннолетним считается человек достигший возраста 21 года.

0  0
25.05.2018 12:45
Барнаулец

В Китае заключать брак можно девушкам с 21 года, мужчинам с 22 лет. Думаю если бы у нас были такие законы разводов намного меньше бы было.

0  0
25.05.2018 12:52
- гость -

25.05.2018 12:40
irvica88

25.05.2018 12:45
Барнаулец

А у лягушки ххх..вост зелёный.

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