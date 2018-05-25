Почти 13 тысяч барнаульцев уже в июне увидят в квитанциях за коммунальные услуги подросшие цифры. Это произойдет из-за планируемого повышения совокупной платы за коммунальные услуги на 28%, а затем на 31%. Об этом сообщила депутат Барнаульской городской Думы, справедливоросс Оксана Молодых.
"В связи с повышением норматива плата за коммуналку для почти 13 тысяч барнаульцев (нормативщиков по воде) не впишется в установленные в ноябре индексы. Поэтому по Барнаулу предлагается согласовать на предстоящем заседании Думы указ губернатора, где предельная планка повышения совокупной платы за коммунальные услуги на первое полугодие составит 28%, на второе — 31%", — написала она на своей странице в Facebook.
Повышение предельного индекса будет рассмотрено на ближайшей заседании городской Думы, 1 июня. Решение, скорее всего, будет принято положительное. Хотя в "Справедливой России" высказались против. По мнению Оксаны Молодых, столь значительное повышение индекса может быть не обосновано, ведь плата за воду в совокупных коммунальных тратах не так велика, а рост индекса предусматривается значительный.
Причина внепланового роста индекса в изменении нормативов (средний объем потребления ресурса в кубометрах) по холодной, горячей воде и водоотведению. Предыдущие нормативы действовали с 2014 года и были отменены по суду по иску прокуратуры.
Напомним, по нормативам платят только те жители, которые не имеют в квартире водных счетчиков или не передают по ним показания. Нормативы изменились по всему Алтайскому краю с мая. Но где-то они повысились, а где-то нет. Подчеркнем, что тарифы (конкретная плата за кубометр ресурса) пока не меняются.
Раз выросли нормативы, то должна вырасти и плата за пользование водой. Но по закону просто так плата в квитанции увеличиться не может. В каждом регионе устанавливается своя планка возможного роста. Называется она предельным индексом платы граждан. Например, в Алтайском крае с 1 июля индекс вырастет на 6,5% (максимально возможный рост). Иными словами, после 1 июля по отношению к первому полугодию общая плата за коммунальные услуги не может вырасти более чем на 6,5%.
Но если БГД поддержит предложение властей региона, а БГД поддержит, то с 1 мая предельный индекс в Барнауле вырастет на 28% (внепланово и "задним числом"), а с 1 июля на 31%, тогда как по краю будет всего 6,5%. Как такое возможно? По закону повысить планку можно, если такое решение поддержат депутаты местного уровня.
И подобная ситуация может произойти в 341 муниципальном образовании края из 661.
Но почему плата повысится только для 13 тысяч барнаульцев? Именно столько граждан платят за воду по нормативам. И только для них вырастет плата за воду. У граждан, имеющих счетчики, плата в квитанции в мае измениться не должна, потому что любой рост должен быть официально согласован. Но с 1 июля она вырастет до 6,5%.
Впрочем, по словам Оксаны Молодых, подвох может быть в другом. Под подросший индекс платы могут поднять и другие нормативы или тарифы.
Комментарии
ДА ВАШУ ЖЕШЬ МАТЬ! В этом году уже на 40% больше платим, чем в прошлом, теперь еще на 30%? Сажать надо в яму вместе с семьями этих тарифозадирателей и попустителей, с конфискацией имущества и делать бесплодными для прекращения рода. Хирургически. Поскольку уже не верю, что они вообще даже биологически к людям относятся.
Я не понимаю, чо все возмущаются. Все голосовали за Путина.
25.05.2018 12:39
Дима
Я не понимаю, чо все возмущаются. Все голосовали за Путина.
Кто все? Я лично за Грудинина.