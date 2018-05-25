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Мясо, приготовленное на углях, и в частности шашлык, может быть опасным для здоровья, считают китайские ученые.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Environmental Science & Technology, по мнению исследователей, в результате горения угля образуются полициклические ароматические углеводороды, которые опасны для здоровья и могут вызывать генетические мутации, способствующие в том числе развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи.
Также ученые выявили закономерность: воздействие полициклических ароматических углеводородов на кожу оказалось более опасным, чем на легкие. Из этого делается вывод, что даже недолгое нахождение рядом с мангалом способно обернуться развитием онкологических заболеваний.
Свести риски к минимуму, согласно рекомендации ученых, может одежда с длинным рукавом, которую следует надевать во время приготовления шашлыка. Это позволит снизить влияние канцерогенов на кожу.
Комментарии
т.е., ученым как бы пофигу на то, что человек до жил до сей поры, питаясь звериным мясом исключительно на отркытом огне, по-сути, на тех же углях и, что более вероятно, к той фигней, какой стращают в статье, у человека уже выработался защитный фермент?
А ничего, что первобытные люди жили 25-30 лет?
Что вскинулись то? Это реклама противопожарной безопасности. Да и экономия на мясе.
25.05.2018 11:49
- гость -
от жареного мяса помирали?
Кавказские народности употребляют шашлык давно и постоянно, но особого увеличения онкологии у них почему-то не просматривается.
25.05.2018 11:44
- гость -
американцы жарят на газе, пьют воду из бутылок, бегают по утрам, идиоты. Ф потом мы удивляемся, почему они живут лет на 20 дольше.
от жареного мяса помирали?
А кто знает? История, якобы достоверная, ведется с 17 века. А что было раньше никто не знает.
Может и хоббиты были, и гоблины, и драконы.
Раньше была великая цивилизация, которая погибла. Все началось сначала. Пирамиды, божества и другие проявления необычного, это уцелевшие существа того, прошлого мира.
Раньше была великая цивилизация, которая погибла
она не погибла а улетела в другую галактику пережрав мяса на углях.
25.05.2018 11:53
- гость -
А почему сразу помирали? Зачем сразу в крайности кидаться, смерть по зернышку клюет.
25.05.2018 11:54
- гость -
На Кавказе живут долго, а без шашлыка, возможно, жили бы дольше.
В горном ауле к древнему старцу подходит мальчик и спрашивает:
- Дедушка, а сколько вам лет?
- Сто пятьдесят два.
- А вы пьете, курите?
- Конечно, а то так вообще никогда не сдохну!
американцы жарят на газе, пьют воду из бутылок, бегают по утрам, идиоты. Ф потом мы удивляемся, почему они живут лет на 20 дольше.
это не от этого, а от нормальной медицины, до которой нам не дожить...
глаза узкие от дыма становятся, ежели рядом с мангалом находиться - вот и все генетические изменения.
Тогда те кто жарят и продают шашлык должны косяками помирать от онкологии, некоторые десятилетиями этим занимаются.
Почитал вас, решил пожарить шашлык, а тут дождь греб аный не унимается
Так-то канцерогены есть практически в любом дыме. Даже при жарке картошечки на плите дома можно найти канцерогены.
В Китае шашлык любят не меньше чем мы. Там видов шашлыка в десятки раз больше. По крайней мере на Севере страны. Потребляют они шашлык на душу населения гораздо больше. А уровень жизни у них намного выше. Так что статья очередная журналистская утка.
Китайцы слаще саранчи с рисом ничего не ели.
Да вообще жить- вредно! От этого умирают