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Ученые заявили о смертельной опасности шашлыка на углях

, ИА "Амител"
Китайские исследователи заявили, что образующиеся при горении угля соединения несут риск здоровью и могут обернуться мутациями

Фото: youtube.com

Мясо, приготовленное на углях, и в частности шашлык, может быть опасным для здоровья, считают китайские ученые.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Environmental Science & Technology, по мнению исследователей, в результате горения угля образуются полициклические ароматические углеводороды, которые опасны для здоровья и могут вызывать генетические мутации, способствующие в том числе развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи.

Также ученые выявили закономерность: воздействие полициклических ароматических углеводородов на кожу оказалось более опасным, чем на легкие. Из этого делается вывод, что даже недолгое нахождение рядом с мангалом способно обернуться развитием онкологических заболеваний.

Свести риски к минимуму, согласно рекомендации ученых, может одежда с длинным рукавом, которую следует надевать во время приготовления шашлыка. Это позволит снизить влияние канцерогенов на кожу.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.05.2018 11:44
- гость -

т.е., ученым как бы пофигу на то, что человек до жил до сей поры, питаясь звериным мясом исключительно на отркытом огне, по-сути, на тех же углях и, что более вероятно, к той фигней, какой стращают в статье, у человека уже выработался защитный фермент?

0  0
25.05.2018 11:49
- гость -

А ничего, что первобытные люди жили 25-30 лет?

0  0
25.05.2018 11:53
Гость

Что вскинулись то? Это реклама противопожарной безопасности. Да и экономия на мясе.

0  0
25.05.2018 11:53
- гость -


25.05.2018 11:49
- гость -


от жареного мяса помирали?

0  0
25.05.2018 11:54
- гость -

Кавказские народности употребляют шашлык давно и постоянно, но особого увеличения онкологии у них почему-то не просматривается.

0  0
25.05.2018 11:56
- гость -

25.05.2018 11:44
- гость -
американцы жарят на газе, пьют воду из бутылок, бегают по утрам, идиоты. Ф потом мы удивляемся, почему они живут лет на 20 дольше.

0  0
25.05.2018 11:58
- гость -

от жареного мяса помирали?

А кто знает? История, якобы достоверная, ведется с 17 века. А что было раньше никто не знает.
Может и хоббиты были, и гоблины, и драконы.

0  0
25.05.2018 12:01
- гость -

Раньше была великая цивилизация, которая погибла. Все началось сначала. Пирамиды, божества и другие проявления необычного, это уцелевшие существа того, прошлого мира.

0  0
25.05.2018 12:03
- гость -

Раньше была великая цивилизация, которая погибла

она не погибла а улетела в другую галактику пережрав мяса на углях.

0  0
25.05.2018 12:06
- гость -

25.05.2018 11:53
- гость -
А почему сразу помирали? Зачем сразу в крайности кидаться, смерть по зернышку клюет.

25.05.2018 11:54
- гость -
На Кавказе живут долго, а без шашлыка, возможно, жили бы дольше.

0  0
25.05.2018 12:13
- гость -

В горном ауле к древнему старцу подходит мальчик и спрашивает:
- Дедушка, а сколько вам лет?
- Сто пятьдесят два.
- А вы пьете, курите?
- Конечно, а то так вообще никогда не сдохну!

0  0
25.05.2018 12:15
- гость -

американцы жарят на газе, пьют воду из бутылок, бегают по утрам, идиоты. Ф потом мы удивляемся, почему они живут лет на 20 дольше.

это не от этого, а от нормальной медицины, до которой нам не дожить...

0  0
25.05.2018 12:16
Filin

глаза узкие от дыма становятся, ежели рядом с мангалом находиться - вот и все генетические изменения.

0  0
25.05.2018 12:25
- гость -

Тогда те кто жарят и продают шашлык должны косяками помирать от онкологии, некоторые десятилетиями этим занимаются.

0  0
25.05.2018 12:38
- гость -

Почитал вас, решил пожарить шашлык, а тут дождь греб аный не унимается

0  0
25.05.2018 12:40
Трутень

Так-то канцерогены есть практически в любом дыме. Даже при жарке картошечки на плите дома можно найти канцерогены.

0  0
25.05.2018 12:43
Барнаулец

В Китае шашлык любят не меньше чем мы. Там видов шашлыка в десятки раз больше. По крайней мере на Севере страны. Потребляют они шашлык на душу населения гораздо больше. А уровень жизни у них намного выше. Так что статья очередная журналистская утка.

0  0
25.05.2018 12:49
- гость -

Китайцы слаще саранчи с рисом ничего не ели.

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25.05.2018 12:56
- гость -

Да вообще жить- вредно! От этого умирают

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