С 21 мая по 8 июля 2018 года в салонах и интернет-магазине "Билайн" при покупке Samsung Galaxy, в том числе в рассрочку без первого взноса и переплат, компания дарит от трех до шести месяцев связи на тарифных планах "ВСЁмоё2" и "ВСЁмоё3" в зависимости от модели смартфона.*
Например, в рамках акции клиент сможет приобрести в рассрочку Samsung Galaxy J7 Neo всего за 541 рубль в месяц и полгода бесплатно пользоваться новым тарифом "ВСЁмоё 2".**
Cмартфон Samsung Galaxy J7 Neo обладает большим 5,5-дюймовым Super AMOLED экраном, 13- и 5-мегапиксельными камерами и возможностью использовать сразу две сим-карты.
В акции участвуют 14 моделей Samsung Galaxy линеек J, А, S и Note 8. Рассрочку можно оформить на срок от 10 до 24 месяцев. С полным списком моделей можно ознакомиться здесь.
В тарифах "ВСЁмоё!" абоненты могут сами решать, сколько минут, гигабайт и смс им требуется, и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки "ВСЁмоё!" бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
Количество смартфонов ограничено.
В салонах и интернет-магазине "Билайн" в первом квартале 2018 года рост продаж смартфонов Samsung составил 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом доля Samsung по сравнению с другими брендами выросла на 9 процентных пунктов и составила 40%. В первом квартале 2018 года доля Samsung от всех смартфонов в России на руках у пользователей составила 27%.
Более подробная информация на сайте www.beeline.ru
*"Билайн" компенсирует покупателю стоимость пакета связи за счет предоставления скидки на устройство. Рассрочка без переплат означает, что удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки, предоставляемой продавцом, которая компенсирует сумму процентов за пользование кредитом при условии исполнения заемщиком кредитного договора.
**Размер ежемесячного платежа при рассрочке на 24 месяца.
Организатор акции ПАО "ВымпелКом" адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, корп.14, ОГРН 1027700166636. ПАО "ВымпелКом" вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, с предварительным информированием о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на сайте beeline.ru. Все цены указаны с учетом НДС.
Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания "Билайн", в филиалах присутствия банков-партнеров ООО "ХКФ Банк" и ООО КБ "Ренессанс Кредит", АО "Альфа-Банк", АО "Тинькофф Банк" и АО "ОТП Банк", ПАО "ПочтаБанк" на территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым, г. Севастополь. Размер ежемесячного платежа при рассрочке на 24 месяца.
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