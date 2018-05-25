Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью "Известиям" заявила, что возраст выхода россиян на пенсию будет повышаться, но на сколько, когда и как — в кабмине еще не решили.
"Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально", — заявила Голикова.
"Вопрос сложный. И мы должны выработать консолидированную позицию. Как только будет принято решение — мы его вам представим", — добавила она.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о планах правительства повысить возраст выхода россиян на пенсию.
В настоящее время кабмин занят обсуждением различных вопросов, связанных с грядущей реформой. Помимо непосредственно возраста, обсуждается также порядок начисления выплат и размер выплат пенсионерам.
Комментарии
Дави их, Танюша!!
проклятые коммунисты не только 14 прихлебателей России кормили, а еще и полмира. При этом снижали пенсионный возраст. Но правильные демократы исправят это упущение
Выходить надо сегодня, завтра будет поздно.
Да уж. "Изверг" Сталин цыплёнок по сравнению с Путиным, который по своей ненависти к народу, наглости и жадности переплюнул всех диктаторов.
Не здря Мы её лигитивно избрали!
Надеюсь дальше будет ещё веселей!! 76% рыссиян должны хапнуть стабильности полным ртом!!!