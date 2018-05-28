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"Прессовать не перестанем": СГК о пользе отключения горячей воды в Барнауле

, ИА "Амител"
Лучше потерпеть три недели без горячей воды летом, чем остаться вообще без тепла зимой

Фото: cheltv.ru

Руководство "Сибирской генерирующей компании" (СГК) заявило, что опрессовка тепловых сетей, традиционно проходящая в Барнауле весной и летом, является необходимой процедурой, несмотря на то, что ежегодно доставляет определенные неудобства горожанам. В течение нескольких ближайших лет компания намерена сократить срок опрессовки в краевой столице. В настоящее время он составляет 10 дней.

Напомним, с 14 по 23 мая СГК проводила испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Теплоноситель в тепловых сетях в этот период подавался с повышенным давлением при температуре не выше 40°C. После этого с 24 мая энергетики приступили к ремонту коммуникаций. Горячая вода в дома барнаульцев должна вернуться уже 7 июня. Впрочем, не исключено, что некоторые потребители ее получат даже раньше. С 18 июня по 11 июля горячую воду отключат тем барнаульцам, которых обслуживает ТЭЦ-2.

Между тем, как сообщили в СГК, в 2018 году в Барнауле будет заменено 12 км тепловых сетей, или примерно 1% от их общей протяженности. На эти цели будет потрачено 299,8 млн рублей. В данную сумму также включен ремонт оборудования центральных тепловых пунктов и затраты на последующее благоустройство. Для справки: в настоящее время протяженность тепловых сетей в Барнауле оценивается в 1300 км. Кроме того, каждый год муниципалитет передает на баланс СГК с десяток километров бесхозных сетей. Не стоит забывать о том, что компания также обслуживает 450 тепловых пунктов.

Как рассказал директор дивизиона "Тепло" СГК Игорь Максимов, опрессовка летом нужна обязательно, это позволяет избегать ЧС зимой: "Причем тот способ, что используется — проверка труб высоким давлением – в наших реалиях наиболее эффективен. Где-то, конечно, используют и другие методы — например, робототехнику. Но, во-первых, это крайне дорого, во-вторых, долго, а, в-третьих, для этого должны быть трубы примерно одного диаметра, чего нельзя сказать о барнаульских сетях".

Рассказал собеседник и о том, почему горячей воды барнаульцам приходится ждать по 3,5 недели и есть ли какие-то шансы чуть уменьшить эти сроки в будущем.

"Мы пока, честно скажу, вот так быстро не готовы сократить сроки опрессовки. Раньше ведь как делали: грубо говоря, на всю опрессовку тратили 3 дня, и где рвалось, по-быстрому заделывали и давали горячую воду жителям. Что получалось в итоге — либо летом происходили новые порывы на всем протяжении этой же трубы, так как латали, получается, только ближние, первыми обнаруженные повреждения, либо, что хуже, начинает рваться все уже зимой, когда стоят морозы. А это уже самый негативный сценарий и для потребителя, и для нас", — отметил Игорь Максимов.

Своего коллегу поддержал директор Барнаульской теплосетевой компании (подразделение СГК) Александр Гросс: "Сроки отключения воды минимизировать мы пока не можем, ведь по-хорошему только опрессовка занимает примерно 10 дней, плюс еще требуется время на качественное устранение всех выявленных порывов". Отметим, по состоянию на 24 мая по контуру ТЭЦ-3 было обнаружено 170 порывов, однако это еще не окончательная цифра. Для сравнения, в прошлом году таких участков было 220.

"Конечно, если источников теплоносителя было больше, чем два (городские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), то отключения шли бы не так массово, а проводились локально. То есть затрагивали одномоментно не так много потребителей", — уточнил Александр Гросс.

Между тем, как стало известно, лишь несколько крупных порывов теплосетей в Барнауле во время опрессовки могли оставить зимой без тепла более 550 жилых домов.

Так, специалисты СГК оценили, сколько потребителей оказались бы без теплоснабжения, если бы крупные порывы теплосетей, выявленные в мае нынешнего года в ходе опрессовки по контуру Барнаульской ТЭЦ-3, произошли в зимний период. Как показал анализ, для выполнения ремонта пришлось бы ограничить теплоснабжение в 548 жилых домах, 242 административных зданиях, 23 вузах и ссузах, 28 детских садах, двух больницах и одной пожарной части.

Речь идет о семи крупных участках. Ограничить теплоснабжение на них пришлось бы примерно на 12 часов. Вот полный список адресов повреждений тепловой сети: Малахова, 153, Балтийская, 49, Попова, 181, Калинина, 16, Красноармейский, 69 "б", Папанинцев, 165, Павловский тракт, 269.

При этом стоит отметить, что износ внутриквартальных сетей в Барнауле составляет 93%. Для справки: железная труба, проложенная в земле, имеет нормативный срок эксплуатации 30 лет. В Барнауле этот лимит во многих случаях превышен в 2 раза.

Тем временем руководство СГК призвало горожан спокойнее реагировать на периодически бьющие из-под земли фонтаны, которые СМИ уже успели окрестить "гейзерами". По словам Игоря Максимова, эти явления будут происходить и в дальнейшем, но ничего страшного в них нет. Максимальная температура воды в таких фонтанах — не выше 40 градусов Цельсия. Так называемые гейзеры свидетельствуют о том, что порыв произошел на магистральных сетях.

Игорь Максимов признал, что в течение ближайших 5-6 лет при существующем методе опрессовки ее срок реально снизить на двое суток. "Через два-три года, когда мы станем осуществлять контроль над большинством теплосетей в городе, можно будет более предметно говорить на эту тему", — добавил Александр Гросс.

Между тем в СГК заявили, что готовы вкладываться в инфраструктуру теплосетей в Барнауле и дальше. Более того, уже просчитана примерная смета, сумма инвестиций составит около 8 млрд рублей. Правда, для начала масштабного инвестирования СГК необходимо, чтобы в городе начали использовать долгосрочное тарифное регулирование — метод "альтернативной котельной". В этом случае компания сможет быть уверена в возврате инвестиций в течение 10-15 лет, а потребители будут застрахованы от резкого роста цен на тепло и горячую воду.

В Барнауле ежегодно происходит до 400 аварийных ситуаций, связанных с повреждением сетей. В зимний период таких ЧП может быть только за одни сутки до 7.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

28.05.2018 07:23
гость

а как же во всем мире трубы не рвутся. Поставьте хорошие . современные трубы. Ну это же фашизм, вымогательство денег с населения. Столько денег идет на обогрев, на лекарства, дети болеют. В такой жуткий холод целый месяц нет тепла. 21 век!

0  0
28.05.2018 07:28
Трутень

Хотелось бы знать, а это самое руководство СГК тоже по 3,5 недели в тазиках моется?

0  0
28.05.2018 07:38
222

Ни где в мире нет труб для тепло и горячего водоснабжения!

0  0
28.05.2018 08:02
Filin

естественно надо тарифы, как же без них. А новые трубы положить не судьба. Пять лет назад весь Ленинский перерыли, отчитались о новых трубах - тут же потекли реки. Ибо отчего-то не новье положили

0  0
28.05.2018 08:05
- гость -

Поставьте хорошие . современные трубы.
--------------

Если поставить новые трубы, то денег на яхту и дворец в Лондоне не останется. Проще на старые заплатки лепить. На путенский век их хватит. Ну а потом "нет путена - нет России"

0  0
28.05.2018 08:09
- гость -


28.05.2018 08:05
- гость -

Жалко, что Навальному нельзя избираться. Вот бы он пришел к власти и как бы зажили красиво.

0  0
28.05.2018 08:34
- гость -

28.05.2018 08:09
- гость -
что вы-что вы, если бы президентом стал сам великий Навальный, то в стране автоматически не стало бы пожаров в ТРЦ.
дороги выпрямились бы и стали без ям, а ученики бы не хулиганили в школах.
в связи с улучшением уровня жизни и бомжей бы не стало.
да и вообще, собаки срали бы исключительно в пакеты, а потом сами бы их и оттаскивали на мусорки.

мне вот интересно, а в погоде тоже Путин виноват?

0  0
28.05.2018 08:47
- гость -

Что вы прицепились к этому Навальному? Нужна просто элементарная сменяемость власти и всё.

0  0
28.05.2018 09:09
- гость -

Теплосети можно 5 месяцев прессовать пока отопления нет. Водопровод с горячей водой может обойтись без опрессовки. Даже если зимой прорвет ну посидят люди день два без горячей воды.

0  0
28.05.2018 09:16
- гость -

09:09, вы плохо знакомы с темой. Горячая вода к вам не с ТЭЦ идёт, а получается в бойлере за счёт теплоносителя, который идёт по трубам, которые используются для отопления.

0  0
28.05.2018 09:19
- гость -

Александр Гросс: "Сроки отключения воды минимизировать мы пока не можем..

Не можете?До свидания!Освободите место для более продвинутых и грамотных руководителей!
Или поучитесь у наших соседей,которые давно научились проводить подобные работы в более сжатые сроки!Если конечно в ваших головах осталось место для мыслей об улучшении работы,а не собственных благ!!!!

0  0
28.05.2018 09:22
- гость -

Вот было бы хорошо, чтобы в будущем каждый дом или двор в городе имел свою автономную котельную на газе и тогда СГК пусть хоть 360 дней в году прессуют и ремонтируют свои сети!

0  0
28.05.2018 09:23
- гость -

Руководство СГК совместно с нашими местными управленцами ! Пройдите обследовние на предмет совести. У вас её нет. Отключить ВСЁ в то время,когда выпадает снег - это геноцид населения.

0  0
28.05.2018 09:27
- гость -

Что скажет прокуратура?Есть нарушения или нет?Пусть хоть кто нибудь объяснит!!!!!Все ушли в глухо-немую оборону!

0  0
28.05.2018 09:31
- гость -

В сгк поистине тупорогое управление, оно не хочет понять, что можно хоть на месяц отключать горячую воду но в ИЮНЕ и в ИЮЛЕ, когда уже жарко и холодная вода сама по себе нагревается в естественных условиях, а не в мае, когда снег еще идет!!!

0  0
28.05.2018 09:44
- гость -

28.05.2018 09:19 - если пытаться сделать все по "правильному", ну типа, кто пробежит 100 метров быстрее - тот молодец и ему все блага, а вот кто-то, как он ни будет стараться - будет последним (кстати никто не гарантирует, что это не бедете вы), и что теперь, его за это "расстрелять"? Вам что, нравится жить по принципу ЧЧВ или "курятника"? Убожество....

0  0
28.05.2018 09:44
гость

28.05.2018 09:31
- гость -
А вы не понимаете, что после этих ремонтных работ надо ремонтировать дороги? А когда это делать, в сентябре - октябре, когда уже опять снег может быть?

0  0
28.05.2018 09:58
- гость -



28.05.2018 09:31
- гость -
А вы не понимаете, что после этих ремонтных работ надо ремонтировать дороги? А когда это делать, в сентябре - октябре, когда уже опять снег может быть?
__________________
Ну так-то да. Нужно же собрать 47 комиссий и провести 500 совещаний по поводу необходимости проведения более лучших и комплексных улучшений в комплексе мер и в рамках указов, вынести на сессию, проголосовать. Под эти резолюции выбить деньги из федерального бюджета. Провести ещё 250 слушаний в комитетах и 5 расширенных заседаний в парламенте. Организовать и провести конкурсы среди морально устойчивых и патриотически партийных подрядчиков.
А тут уже и декабрь.
Придётся прямо в начале уже следующего года - в июне - снова пытаться решить проблему.

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