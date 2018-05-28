Руководство "Сибирской генерирующей компании" (СГК) заявило, что опрессовка тепловых сетей, традиционно проходящая в Барнауле весной и летом, является необходимой процедурой, несмотря на то, что ежегодно доставляет определенные неудобства горожанам. В течение нескольких ближайших лет компания намерена сократить срок опрессовки в краевой столице. В настоящее время он составляет 10 дней.

Напомним, с 14 по 23 мая СГК проводила испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Теплоноситель в тепловых сетях в этот период подавался с повышенным давлением при температуре не выше 40°C. После этого с 24 мая энергетики приступили к ремонту коммуникаций. Горячая вода в дома барнаульцев должна вернуться уже 7 июня. Впрочем, не исключено, что некоторые потребители ее получат даже раньше. С 18 июня по 11 июля горячую воду отключат тем барнаульцам, которых обслуживает ТЭЦ-2.

Между тем, как сообщили в СГК, в 2018 году в Барнауле будет заменено 12 км тепловых сетей, или примерно 1% от их общей протяженности. На эти цели будет потрачено 299,8 млн рублей. В данную сумму также включен ремонт оборудования центральных тепловых пунктов и затраты на последующее благоустройство. Для справки: в настоящее время протяженность тепловых сетей в Барнауле оценивается в 1300 км. Кроме того, каждый год муниципалитет передает на баланс СГК с десяток километров бесхозных сетей. Не стоит забывать о том, что компания также обслуживает 450 тепловых пунктов.

Как рассказал директор дивизиона "Тепло" СГК Игорь Максимов, опрессовка летом нужна обязательно, это позволяет избегать ЧС зимой: "Причем тот способ, что используется — проверка труб высоким давлением – в наших реалиях наиболее эффективен. Где-то, конечно, используют и другие методы — например, робототехнику. Но, во-первых, это крайне дорого, во-вторых, долго, а, в-третьих, для этого должны быть трубы примерно одного диаметра, чего нельзя сказать о барнаульских сетях".

Рассказал собеседник и о том, почему горячей воды барнаульцам приходится ждать по 3,5 недели и есть ли какие-то шансы чуть уменьшить эти сроки в будущем.

"Мы пока, честно скажу, вот так быстро не готовы сократить сроки опрессовки. Раньше ведь как делали: грубо говоря, на всю опрессовку тратили 3 дня, и где рвалось, по-быстрому заделывали и давали горячую воду жителям. Что получалось в итоге — либо летом происходили новые порывы на всем протяжении этой же трубы, так как латали, получается, только ближние, первыми обнаруженные повреждения, либо, что хуже, начинает рваться все уже зимой, когда стоят морозы. А это уже самый негативный сценарий и для потребителя, и для нас", — отметил Игорь Максимов.

Своего коллегу поддержал директор Барнаульской теплосетевой компании (подразделение СГК) Александр Гросс: "Сроки отключения воды минимизировать мы пока не можем, ведь по-хорошему только опрессовка занимает примерно 10 дней, плюс еще требуется время на качественное устранение всех выявленных порывов". Отметим, по состоянию на 24 мая по контуру ТЭЦ-3 было обнаружено 170 порывов, однако это еще не окончательная цифра. Для сравнения, в прошлом году таких участков было 220.

"Конечно, если источников теплоносителя было больше, чем два (городские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), то отключения шли бы не так массово, а проводились локально. То есть затрагивали одномоментно не так много потребителей", — уточнил Александр Гросс.

Между тем, как стало известно, лишь несколько крупных порывов теплосетей в Барнауле во время опрессовки могли оставить зимой без тепла более 550 жилых домов.

Так, специалисты СГК оценили, сколько потребителей оказались бы без теплоснабжения, если бы крупные порывы теплосетей, выявленные в мае нынешнего года в ходе опрессовки по контуру Барнаульской ТЭЦ-3, произошли в зимний период. Как показал анализ, для выполнения ремонта пришлось бы ограничить теплоснабжение в 548 жилых домах, 242 административных зданиях, 23 вузах и ссузах, 28 детских садах, двух больницах и одной пожарной части.

Речь идет о семи крупных участках. Ограничить теплоснабжение на них пришлось бы примерно на 12 часов. Вот полный список адресов повреждений тепловой сети: Малахова, 153, Балтийская, 49, Попова, 181, Калинина, 16, Красноармейский, 69 "б", Папанинцев, 165, Павловский тракт, 269.

При этом стоит отметить, что износ внутриквартальных сетей в Барнауле составляет 93%. Для справки: железная труба, проложенная в земле, имеет нормативный срок эксплуатации 30 лет. В Барнауле этот лимит во многих случаях превышен в 2 раза.

Тем временем руководство СГК призвало горожан спокойнее реагировать на периодически бьющие из-под земли фонтаны, которые СМИ уже успели окрестить "гейзерами". По словам Игоря Максимова, эти явления будут происходить и в дальнейшем, но ничего страшного в них нет. Максимальная температура воды в таких фонтанах — не выше 40 градусов Цельсия. Так называемые гейзеры свидетельствуют о том, что порыв произошел на магистральных сетях.

Игорь Максимов признал, что в течение ближайших 5-6 лет при существующем методе опрессовки ее срок реально снизить на двое суток. "Через два-три года, когда мы станем осуществлять контроль над большинством теплосетей в городе, можно будет более предметно говорить на эту тему", — добавил Александр Гросс.

Между тем в СГК заявили, что готовы вкладываться в инфраструктуру теплосетей в Барнауле и дальше. Более того, уже просчитана примерная смета, сумма инвестиций составит около 8 млрд рублей. Правда, для начала масштабного инвестирования СГК необходимо, чтобы в городе начали использовать долгосрочное тарифное регулирование — метод "альтернативной котельной". В этом случае компания сможет быть уверена в возврате инвестиций в течение 10-15 лет, а потребители будут застрахованы от резкого роста цен на тепло и горячую воду.

В Барнауле ежегодно происходит до 400 аварийных ситуаций, связанных с повреждением сетей. В зимний период таких ЧП может быть только за одни сутки до 7.