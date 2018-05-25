600 жителей Алтайского края хотят пойти на выборы от "Единой России"

"Единая Россия" в Алтайском крае завершает подготовку к предварительному голосованию (праймериз). Желание идти на муниципальные выборы в сентябре под флагами партии изъявили около 600 жителей региона. Об этом сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.
По его словам, предварительное партийное голосование по выборам в органы местного самоуправления пройдет активно. Кстати, "Единая Россия" — единственная в регионе партия, которая проводит массовые праймериз. Причем участвовать в них могут не только члены партии, но и беспартийные граждане.
"К нам пришли новые люди, пожелавшие принять участие в предстоящих выборах вместе с партией. Среди них — молодые ребята, решившие впервые попробовать свои силы в политике. Отсутствие политического опыта они компенсируют большим желанием принимать участие в жизни своего муниципалитета, своим видением путей его развития. Это именно те люди, которые нужны сегодня партии", — отметил Александр Романенко.
Он подчеркнул, что именно о необходимости привлечения активных граждан в партию говорилось на Всероссийской партийной конференции "Направление 2026", которая прошла в понедельник, 21 мая.
9 сентября 2018 года в Алтайском крае пройдут выборы районного или поселенческого уровня в 39 из 69 муниципальных образований. Жителям края предстоит избрать 378 депутатов и 41 главу сельских поселений.
"Независимо от уровня выборов, задача "Единой России" неизменна — обеспечить 100% выдвижение кандидатов. На 419 мандатов уже сегодня у нас претендуют порядка 600 участников предварительного голосования. Не все, конечно, дойдут до финала, кандидатом от партии станет тот, кого на предварительном голосовании поддержат жители. Одно могу сказать точно: каждому из участников мы дадим этот шанс, ведь создание равных условий для всех — главное правило процедуры предварительного голосования "Единой России", — заключил Романенко.
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в регионе 3 июня. Во всех населенных пунктах с численностью более тысячи избирателей процедура партийного отбора будет максимально открытой. В голосовании за будущих кандидатов от партии могут принять участие все желающие, обладающие правом голоса.
Комментарии
Среди них — молодые ребята, решившие впервые попробовать свои силы в политике
Молодежь какая то беспринципная, то за Навального, то за Единую Россию. Кто что в инете прочитал, туда и пошел. В школе ума не дают, все из инета
Надеются, что им тоже со стола пирога достанется.
Ну своруют, ток надежда что отмажут, своих партийцы. Ну выгонят накрайняк из партии.
Этот, который семью в Кемерово потерял, орал на них, а теперь тоже хочет.
Беспринципные люди. Надеются встроиться в очередь за пайком? Это вряд ли. Желающих слишком много, а паёк не резиновый.
25.05.2018 14:12
Дима
Будьте любезны заткнуться насчет человека, потерявшего в трагедии троих детей и жену.