Фото: 26.mvd.ru
Охрану правопорядка на "последних звонках" в Алтайском крае в пятницу, 25 мая, осуществляют более полутора тысяч полицейских и более 700 представителей общественности, сообщает ГУ МВД по региону.
Напомним, что праздничные мероприятия сегодня проходят более чем в 960 образовательных учреждениях с участием более 35 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.
"В каждой школе в течение всех мероприятий будут дежурить сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и других служб органов внутренних дел. Сотрудникам полиции помогают представители добровольных народных дружин, общественности, работники отделов образования и педагоги", — добавляют в ведомстве.
Родителей в этот день просят:
- быть предельно внимательными при проведении праздничных мероприятий;
- как можно больше внимания в этот день уделить своим детям;
- не оставлять несовершеннолетних детей без контроля;
- соблюдать все необходимые меры предосторожности при проведении массовых мероприятий;
- с пониманием относиться к тем мерам безопасности, которые предпринимает полиция;
- воздержаться от употребления спиртных напитков.
Комментарии
Испортила погода последние звонок
Откуда на фотках такая погода???