Треть жителей России (34%) подозревают работодателей в просмотре своих страниц в социальных сетях, сообщает RT со ссылкой на опрос, который провел Аналитический центр НАФИ.
Отмечается, что 10% респондентов уверены в просмотре их аккаунтов в соцсетях со стороны работодателей, тогда как четверть (24%) не исключают такой возможности. Половина же опрошенных (52%) полагают, что ни работодатели, ни другие организации этим не занимаются.
Большинство прошедших анкетирование (67%) заявили о том, что ограничивают видимость своей страницы и (или) постов в социальных сетях: 39% полностью закрывают свои аккаунты от просмотра, а 28% ограничивают доступ для всех, кроме друзей.
Каждый пятый (19%) сделал свой профиль максимально открытым для других пользователей.
Почти половина опрошенных (49%) слышали о российских и зарубежных случаях увольнения с работы за публикации или комментарии в соцсетях. Эти люди склонны делать публикации с учетом того, что их могут просмотреть работодатели или другие организации.
Также отмечается, что работающие люди чаще закрывают свою страницу, чем безработные (44% против 24%). При этом мужчины настраивают закрытый профиль чаще женщин (42% против 36%).
Комментарии
Сначала выкладывают личную жизнь на всеобщее обозрение, а потом "подозревают что следят".Когнитивный диссонанс?