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СМИ: Путин решил повысить налоги на добычу нефти из-за нехватки денег

, ИА "Амител"
Ожидается, что в результате бюджет получит дополнительно триллион рублей

Фото: pravdaurfo.ru

Президент России Владимир Путин принял решение увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишут "Ведомости".

Чтобы избежать роста цен на бензин, в кабмине в настоящее время разрабатывают отдельный пакет мер, которые в основном касаются введения отрицательных акцизов для нефтепереработки. Представители бизнеса сомневаются в механизме подобных компенсаций.

Отмечается, что после двух лет споров в кабмине президент постановил, что такой налоговый маневр необходим для наполнения бюджета. В следующие шесть лет экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижаться на 5%, а взамен соразмерно будет увеличиваться НДПИ.

Ожидается, что в результате бюджет получит дополнительно триллион рублей. Также подчеркивается, что на реализацию майских указов не хватает восьми триллионов рублей, а повышение НДПИ позволяет немного решить эту проблему.

План такого налогового маневра был предложен правительству еще в 2015 году, однако Минэнерго и нефтяники настояли на его отложении на неопределенный срок. Основной аргумент заключался в том, что подобное перераспределение налогов отразится в первую очередь на перерабатывающей промышленности внутри страны, которой придется покупать нефть по более высоким ценам. В Минфине заявляют, что в настоящее время бюджет несет существенные потери из-за того, что экспортные пошлины платятся не всегда — к примеру, они отменены при расчетах с Белоруссией.
 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.05.2018 13:42
гость

Бедные нефтяники

0  0
25.05.2018 13:44
- гость -

Дави их, вова!

0  0
25.05.2018 13:48
- гость -

Компенсация за уменьшение акцизов?

0  0
25.05.2018 13:49
гость

Нахапали уже, хватит

0  0
25.05.2018 13:49
- гость -

Литературных слов не могу подобрать как назвать эту власть, любые налоги на бизнес ложатся на население

0  0
25.05.2018 13:53
Блонди

А заплатим то в итоге все равно мы-народ((((

0  0
25.05.2018 13:53
- гость -

В следующие шесть лет экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижаться на 5%, а взамен соразмерно будет увеличиваться НДПИ.

Чет я не понял: тем, кто продает нефть за бугор - пошлины будут снижены, а кто ее добывает - повышены?
Вот это по нашему, по путенски!
Ну еще и цену на топливо внутри страны не забываем поднимать...

0  0
25.05.2018 13:54
гость

Ну да, через бензин. Повысили налоги, пополнили бюджет, выплатили бюджетникам, они пошли заправляться, а бензин тоже повысился. Если не повысят проезд, то в плюсе будет, кто на общественном транспорте. Если ему выплатят, конечно, с этих налогов

0  0
25.05.2018 13:55
- гость -

95-й бензин по 55р, уже этим летом...

0  0
25.05.2018 13:57
Дима

В конечном итоге всё сказывается на потребителях, т.е. на 99% населения (рабов), ждём дальнейшего повышения стоимости бензина, проезда и, как следствие, роста цен на продукты питания. Про коммуналку было сказано выше.

0  0
25.05.2018 13:58
Гога

Так уже задрали цену на бенз.
Вся фишка в том что, я трачу на бензин фиксированную сумму. И с меня больше денег не состричь.

0  0
25.05.2018 13:59
многодетный

Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Как легко все обещать и как тяжело это выполнить. Не надо было раскидываться словами налево-направо , все выполнить будет невозможно, т.к. нет на это сил и возможностей, надо правильно выбирать то что в приоритете и важней всего на сегодняшний день, а не хвататься за все подряд. Так как правительство практически осталось в таком же составе, то изменений ждать не приходится. ВЫ ТУТ ДЕРЖИТЕСЬ - СМИРИТЕСЬ.

0  0
25.05.2018 14:00
гость

25.05.2018 13:58
Гога

Если все так будут делать, будут меньше ездить, а это плохо

0  0
25.05.2018 14:01
- гость -

Вот это по нашему, по путенски!

а то, прибыль олигархам - издержки населению
зато как патриотично, все мы жители одного леса ))

0  0
25.05.2018 14:02
гость

Нефтяники всегда были в лучшем положении, по сравнению с другим бизнесом

0  0
25.05.2018 14:02
Гога

Вообще, отказаться от поездок на авто, куда можно съездить на велосипеде. Перевести велосипед на электротягу.
А то многие и в туалет на машине.

0  0
25.05.2018 14:05
- гость -

25.05.2018 13:58
Гога
Так уже задрали цену на бенз.
Вся фишка в том что, я трачу на бензин фиксированную сумму. И с меня больше денег не состричь.

Больной уб....! (с) «50 оттенков серого»

0  0
25.05.2018 14:05
- гость -

Вся фишка в том что, я трачу на бензин фиксированную сумму. И с меня больше денег не состричь.

И со своей фишкой ты скоро от дома до ближайшего светофора не сможешь доехать )

0  0
25.05.2018 14:07
- гость -

25.05.2018 14:02
Гога

Лахта мимикрирует)) В стране где 9 месяцев зима, призывать к лисапеду - свинство.

0  0
25.05.2018 14:08
гость

Машинами дороги забиты

0  0
25.05.2018 14:11
- гость -

25.05.2018 14:08
гость
Машинами дороги забиты

Считаешь, что Великому Русичу жителю Великой Страны не положена самоходная бричка?

0  0
25.05.2018 14:12
Гога

Все высказались, или ещё нет?
Я ж вам не мешаю, покупаййте бенз хоть по 100 рублей, мне фиолетово.
Глотайте и дальше, полным ртом.

Рынок он такой, когда спрос есть, цена не снижается.

и да, 25.05.2018 14:05 - гость - - ты ....й меня.

0  0
25.05.2018 14:14
- гость -

25.05.2018 14:12
Гога

Рынок он такой, когда спрос есть, цена не снижается.

В стране-бензоколонке - не может быть рынка. Ты то ли глуп, то ли прикидываешься.

0  0
25.05.2018 14:14
гость

У Гоги с логикой все в порядке, будут так же заправляться по 100 рублей, цена дойдет до 100 рублей, закон рынка

0  0
25.05.2018 14:15
гость

25.05.2018 14:14
- гость -

На любой бензоколонке может быть рынок. Иначе уже продавали бы по штуке за литр. Если бы брали

0  0
25.05.2018 14:15
Гога

Я может и глуп, но когда при повышении цены, все резко бегут покупать, то похоже что наше общество нездорово.

0  0
25.05.2018 14:16
- гость -

25.05.2018 14:14
гость

В странах НАТО тоже рыночек - зачем ты противишься приходу НАТО?

0  0
25.05.2018 14:24
гость

25.05.2018 14:16
- гость -

А зачем НАТО налаживать тебе жизнь? Ты им кто?

0  0
25.05.2018 14:34
Гога

25.05.2018 14:16
- гость
НАТО и рынок - разные вещи.
Или тебе всё равно под кем лежать?
За печеньки готовы Родину продать, сволочи!

0  0
25.05.2018 14:36
Буська

Ну вот и на бацьку Лукашенку приходит управа. Вот кому халява накрывается. Минск свой громадный профит имеет от экспорта нефтепродуктов, произведённых из поставляемой ему по внурироссийской цене нефти, обзывая их растворителями...

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