Президент России Владимир Путин принял решение увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишут "Ведомости".
Чтобы избежать роста цен на бензин, в кабмине в настоящее время разрабатывают отдельный пакет мер, которые в основном касаются введения отрицательных акцизов для нефтепереработки. Представители бизнеса сомневаются в механизме подобных компенсаций.
Отмечается, что после двух лет споров в кабмине президент постановил, что такой налоговый маневр необходим для наполнения бюджета. В следующие шесть лет экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижаться на 5%, а взамен соразмерно будет увеличиваться НДПИ.
Ожидается, что в результате бюджет получит дополнительно триллион рублей. Также подчеркивается, что на реализацию майских указов не хватает восьми триллионов рублей, а повышение НДПИ позволяет немного решить эту проблему.
План такого налогового маневра был предложен правительству еще в 2015 году, однако Минэнерго и нефтяники настояли на его отложении на неопределенный срок. Основной аргумент заключался в том, что подобное перераспределение налогов отразится в первую очередь на перерабатывающей промышленности внутри страны, которой придется покупать нефть по более высоким ценам. В Минфине заявляют, что в настоящее время бюджет несет существенные потери из-за того, что экспортные пошлины платятся не всегда — к примеру, они отменены при расчетах с Белоруссией.
Комментарии
Бедные нефтяники
Дави их, вова!
Компенсация за уменьшение акцизов?
Нахапали уже, хватит
Литературных слов не могу подобрать как назвать эту власть, любые налоги на бизнес ложатся на население
А заплатим то в итоге все равно мы-народ((((
В следующие шесть лет экспортные пошлины на нефть будут ежегодно снижаться на 5%, а взамен соразмерно будет увеличиваться НДПИ.
Чет я не понял: тем, кто продает нефть за бугор - пошлины будут снижены, а кто ее добывает - повышены?
Вот это по нашему, по путенски!
Ну еще и цену на топливо внутри страны не забываем поднимать...
Ну да, через бензин. Повысили налоги, пополнили бюджет, выплатили бюджетникам, они пошли заправляться, а бензин тоже повысился. Если не повысят проезд, то в плюсе будет, кто на общественном транспорте. Если ему выплатят, конечно, с этих налогов
95-й бензин по 55р, уже этим летом...
В конечном итоге всё сказывается на потребителях, т.е. на 99% населения (рабов), ждём дальнейшего повышения стоимости бензина, проезда и, как следствие, роста цен на продукты питания. Про коммуналку было сказано выше.
Так уже задрали цену на бенз.
Вся фишка в том что, я трачу на бензин фиксированную сумму. И с меня больше денег не состричь.
Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Как легко все обещать и как тяжело это выполнить. Не надо было раскидываться словами налево-направо , все выполнить будет невозможно, т.к. нет на это сил и возможностей, надо правильно выбирать то что в приоритете и важней всего на сегодняшний день, а не хвататься за все подряд. Так как правительство практически осталось в таком же составе, то изменений ждать не приходится. ВЫ ТУТ ДЕРЖИТЕСЬ - СМИРИТЕСЬ.
25.05.2018 13:58
Гога
Если все так будут делать, будут меньше ездить, а это плохо
Вот это по нашему, по путенски!
а то, прибыль олигархам - издержки населению
зато как патриотично, все мы жители одного леса ))
Нефтяники всегда были в лучшем положении, по сравнению с другим бизнесом
Вообще, отказаться от поездок на авто, куда можно съездить на велосипеде. Перевести велосипед на электротягу.
А то многие и в туалет на машине.
25.05.2018 13:58
Гога
Так уже задрали цену на бенз.
Вся фишка в том что, я трачу на бензин фиксированную сумму. И с меня больше денег не состричь.
Больной уб....! (с) «50 оттенков серого»
Вся фишка в том что, я трачу на бензин фиксированную сумму. И с меня больше денег не состричь.
И со своей фишкой ты скоро от дома до ближайшего светофора не сможешь доехать )
25.05.2018 14:02
Гога
Лахта мимикрирует)) В стране где 9 месяцев зима, призывать к лисапеду - свинство.
Машинами дороги забиты
25.05.2018 14:08
гость
Машинами дороги забиты
Считаешь, что Великому Русичу жителю Великой Страны не положена самоходная бричка?
Все высказались, или ещё нет?
Я ж вам не мешаю, покупаййте бенз хоть по 100 рублей, мне фиолетово.
Глотайте и дальше, полным ртом.
Рынок он такой, когда спрос есть, цена не снижается.
и да, 25.05.2018 14:05 - гость - - ты ....й меня.
25.05.2018 14:12
Гога
Рынок он такой, когда спрос есть, цена не снижается.
В стране-бензоколонке - не может быть рынка. Ты то ли глуп, то ли прикидываешься.
У Гоги с логикой все в порядке, будут так же заправляться по 100 рублей, цена дойдет до 100 рублей, закон рынка
25.05.2018 14:14
- гость -
На любой бензоколонке может быть рынок. Иначе уже продавали бы по штуке за литр. Если бы брали
Я может и глуп, но когда при повышении цены, все резко бегут покупать, то похоже что наше общество нездорово.
25.05.2018 14:14
гость
В странах НАТО тоже рыночек - зачем ты противишься приходу НАТО?
25.05.2018 14:16
- гость -
А зачем НАТО налаживать тебе жизнь? Ты им кто?
25.05.2018 14:16
- гость
НАТО и рынок - разные вещи.
Или тебе всё равно под кем лежать?
За печеньки готовы Родину продать, сволочи!
Ну вот и на бацьку Лукашенку приходит управа. Вот кому халява накрывается. Минск свой громадный профит имеет от экспорта нефтепродуктов, произведённых из поставляемой ему по внурироссийской цене нефти, обзывая их растворителями...