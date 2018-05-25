Фото: misanec.ru
Полиция в Славгороде задержала 27-летнюю женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, которого она ранила ножом, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Согласно имеющимся данным, накануне ночью в ходе конфликта местная жительница причинила ножевое ранение мужчине 1986 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу, а злоумышленница скрылась с места преступления.
Впрочем, вскоре сотрудники угрозыска задержали ее.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, женщина заключена под стражу. Оказалось, что ранее она была судима более 10 раз.
Комментарии
27 лет, была судима более 10 раз
Походу гуманным судом
Воспитывайте дальше.
25.05.2018 12:50
гость
27 лет, была судима более 10 раз
Походу гуманным судом
Хорошо, хоть не судью ножом
Её фамилия не Бредер?
25.05.2018 14:08
слон
Зачёт)
Только Вале лет - раза три по 27)