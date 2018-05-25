Фото: rostovgazeta.ru
Главу администрации одного из сельсоветов Усть-Калманского района Алтайского края ждет скамья подсудимых по обвинению в присвоении бюджетных денег.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на протяжении 2017 года обвиняемый с использованием своего служебного положения неоднократно предоставлял в бухгалтерию сельсовета подложные товарные чеки в подтверждение авансового отчета для возмещения ему денежных средств, потраченных якобы на покупку различных товаров, которые на самом деле им не приобретались.
В итоге же полученные деньги он обращал в свою пользу. Размер причиненного ущерба превысил 70 тысяч рублей.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии