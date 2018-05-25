В одной из школ Пензы, по задумке организаторов праздника, школьники должны были выпустить в небо белых голубей, однако празднование "Последнего звонка" было отмечено неприятным казусом, сообщает LIFE.
После показательного танца выпускников их одноклассники выпустили голубей в небо. Однако у одного из школьников голубь скончался прямо в руках еще во время танца.
Выпускник все же решил дать шанс мертвой птице и подкинул ее вверх.
Комментарии
тут Гринпис вызывать надо
налицо издевательство над животными - угробили птицу мира
придушил похоже, а потом добил об освальд
ахааааа
смешно...
оператору руки сломать. такую ржаку испоганил своими рывками...
До слез!
Выпускник все же решил дать шанс мертвой птице и подкинул ее вверх.
надо было еще несколько попыток осуществить. не ну а вдруг?
может по биологии у него просто двойка и он не в курсе что птица умерла
Жалко птицу. А вот без этого голубиного пафоса последний звонок не удался бы?
Жестокое обращение с животными - ст.245 УК РФ "1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в присутствии малолетнего; в) с применением садистских методов; г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); д) в отношении нескольких животных, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Переживал, ответственный все таки момент и придушил.....