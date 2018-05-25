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Мертвый голубь омрачил "Последний звонок" выпускнику из Пензы

, ИА "Амител"
Выпускник решил дать шанс мертвой птице и подкинул ее вверх

Фото: кадр из видео

В одной из школ Пензы, по задумке организаторов праздника, школьники должны были выпустить в небо белых голубей, однако празднование "Последнего звонка" было отмечено неприятным казусом, сообщает LIFE.

После показательного танца выпускников их одноклассники выпустили голубей в небо. Однако у одного из школьников голубь скончался прямо в руках еще во время танца.

Выпускник все же решил дать шанс мертвой птице и подкинул ее вверх.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.05.2018 14:59
- гость -

тут Гринпис вызывать надо
налицо издевательство над животными - угробили птицу мира

0  0
25.05.2018 15:03
- гость -

придушил похоже, а потом добил об освальд

0  0
25.05.2018 15:05
- гость -

ахааааа

0  0
25.05.2018 15:07
гость

смешно...

0  0
25.05.2018 15:09
- гость -

оператору руки сломать. такую ржаку испоганил своими рывками...

0  0
25.05.2018 15:20
Сергей

До слез!

0  0
25.05.2018 15:44
- гость -

Выпускник все же решил дать шанс мертвой птице и подкинул ее вверх.

0  0
25.05.2018 15:46
- гость -

надо было еще несколько попыток осуществить. не ну а вдруг?

0  0
25.05.2018 15:52
- гость -

может по биологии у него просто двойка и он не в курсе что птица умерла

0  0
25.05.2018 16:13
- гость -

Жалко птицу. А вот без этого голубиного пафоса последний звонок не удался бы?

0  0
25.05.2018 16:17
- гость -

Жестокое обращение с животными - ст.245 УК РФ "1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в присутствии малолетнего; в) с применением садистских методов; г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); д) в отношении нескольких животных, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

0  0
25.05.2018 16:19
- гость -

Переживал, ответственный все таки момент и придушил.....

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