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Пострадавшие от паводка на Алтае получат выплаты в начале июня

, ИА "Амител"
По 100 тысяч рублей в случае полной утраты имущества

Фото: Amic.ru

Жители Алтайского края в первой декаде июня получат компенсации за причиненный паводком ущерб, сообщает "Катунь 24".

По 10 тысяч рублей будет выплачено гражданам в форме единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей — в связи с частичной утратой имущества и по 100 тысяч рублей — в связи с полной утратой имущества.

На данный момент правительством Алтайского края проведены организационные мероприятия по обеспечению выплат гражданам, которые будут произведены в первой декаде июня 2018 года, отметили в Минтрудсоцзащиты региона.

На первом заседании правительства России рассмотрен вопрос о выделении средств жителям Алтайского края, пострадавшим от паводка. Это позволит оказать материальную поддержку более чем 18 тысячам граждан из 23 муниципальных образований региона. Средства будут направлены на осуществление выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка в марте 2018 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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