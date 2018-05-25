Автоледи слетела в придорожное болото на алтайской трассе

В Солтонском районе Алтайского края вечером в четверг, 24 мая, произошло серьезное ДТП с участием женщины-водителя и еще двух пассажиров, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Женщина ехала по дороге в сторону села Солтон. По неизвестной причине она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль слетел с трассы и оказался в придорожном болоте.
"К счастью, серьезно никто не пострадал, вероятно, именно водоем смягчил удар", — отмечается в сообщении паблика.
Машина "встала на ребро" и в таком положении замерла. Очевидцы помогли вытащить автомобиль, однако, как отмечается, ездить на нем женщина сможет только после довольно серьезного ремонта.
Комментарии
Сделала бочку)
ездить на нем женщина сможет только после довольно серьезного ремонта.
Еще бензин повышается, она так вообще больше ездить не будет
почему автоледи? Автоджентльмены не слетают в кювет?
Вычеркните из своего лексикона дурацкое слово "автоледи" или мужчин водителей называйте автоджентльмены.
Вы сами не понимаете абсурдность этого слова?
Нет пола у водителя.