Фото: golos-buryatyi.ru
Бороться с гибелью детей на воде в Алтайском крае в 2018 году будут с помощью специальной социальной рекламы в торговых сетях, а также студентов. Министерство образования совместно с краевым отделением "Всероссийского добровольного пожарного общества" на грант президента на развитие гражданского общества реализует масштабный проект "Безопасное лето". Об этом заявил министр ведомства Александр Жидких в рамках онлайн-форума на сайте правительства региона.
Проект направлен на профилактику и предупреждение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью детей в местах массового отдыха населения на водных объектах, расположенных в сельской местности.
"В районах, участвующих в проекте, созданы родительские патрули, которые начнут проводить рейды у водоемов с мая по август этого года с целью недопущения пребывания несовершеннолетних у водоемов без присмотра взрослых, а также организации разъяснительной и предупредительной работы с детьми, находящимися без присмотра взрослых", — сообщил Жидких.
Также в торговых сетях и автовокзалах будут транслироваться ролики социальной рекламы о совместном отдыхе у воды детей и родителей. Дети в возрасте от 7 до 17 лет получат памятки.
Кроме того, 300 студентов образовательных организаций края прошли обучение навыкам сердечно-легочной реанимации, что позволит увеличить доступность экстренной помощи в случаях утопления и погружения в воду.
Комментарии
Бороться с гибелью детей на воде будут рекламой в алтайских ТРЦ
рекламой в алтайских ТРЦ можно и с гибелью в ТРЦ бороться
Можно транслировать где в ТРЦ средства тушения пожара и правила эвакуации из ТРЦ
Спорим, не поможет? Никто эту рекламу в ТРЦ не воспринимает, если она не имеет отношения к самому ТРЦ.
Просто тупо пилят грант президента.
Бороться нужно не рекламой, а оборудованием достаточного количества мест для купания. Полтора оборудованных пляжа на 700 тыс населения в городе, с трёх сторон окружённом рекой и имеющим с десяток других водоёмов - позор. Но проще потратить деньги на "креатив", то есть никому не нужные высеры креаклов.
Не рекламой надо бороться, а реальными делами.
Тут очень подходит крылатая фраза Лаврова: ....лы, ...дь)