Президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с выводами голландских следователей по катастрофе с самолетом МН17 над Украиной, но подчеркнул, что внимательно их изучит, передает ТАСС.
Путин отметил, что, даже не знакомясь с выводами голландских следователей, может сказать, что отношение российской стороны к ситуации следующее: "Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают".
Президент напомнил, что Украина работает там, несмотря на то, что она нарушила международные правила, не закрыв воздушное пространство над территорией, где были боевые действия.
Путин вновь подчеркнул, что Россия не участвует в расследовании: "Поэтому нам неизвестно, что там пишут, на чем основано то, что там эта комиссия пишет. Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании".
При этом он отметил, что Россия в любом случае будет относиться к этому с вниманием и с уважением, проанализирует все, что там представлено, сформулирует свое отношение к этому делу. "Но пока я не видел даже этого текста", — заключил Путин.
Пассажирский самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Комментарии
"Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании".
Странное заявление - как можно признать версию сбития самолета Буком, если всем известно, что СУ-25 украинский сбил. И цена-то немалая - допустите до расследования и мы признаем!!!
После ихтамнет, Россия на много лет может забыть, что бы кто то прислушивался к ее доводам
А основаны выводы той комиссии на колоссальном числе фото из соцсетей.Комиссия их четыре года тщательно изучали и поняла:по дороге едет Бук,причисленный 53-ей зенитной курской бригаде.А наверху у Бука ракеты.Вообще-то по украинской территории в то время Буки тоже ездили зачем-то почему-то.Но тихонько и низенько.Так что комиссия их не заметила.
.Вообще-то по украинской территории в то время Буки тоже ездили зачем-то почему-то
Да ты што!?
Во дела!
Интересно, а на каком основании Россию должны допускать к расследовании? Наш самолёт сбили? Над нашей территорией? На том самолёте наши граждане были? С таким же успехом Бразилия может попроситься
С первых часов западные продажные сми в авиакатастрофе начали обвинять Россию. Участие адвоката при расследовании разве не является европейской ценностью?
Участие адвоката при расследовании разве не является европейской ценностью?
Смотря в отношении кого обвинения выдвигаются. Если ты арабский педераст, то полный комплекс. Ситуация со Скрипалями это подтвердила.
Анна Петренко, бывший авиадиспетчер, знает... Но не скажет!