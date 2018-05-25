Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" певец Melovin заявил, что выступать в России — это то же самое, что обидеть маму, сообщает РИА Новости.
Артист отметил, что его приглашали приехать в Россию и предлагали "сумасшедшие гонорары", однако он отказался.
"Предлагали везде: и в Донецке, и еще где-то. Звали, предлагали сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто... ну это как маму обидеть... это то же самое", — сказал артист в ответ на вопрос телеведущей канала "112 Украина" о том, желает ли он поехать в Россию.
Melovin с песней Under the Ladder по итогам голосования на "Евровидении-2018" занял 17-е место.
Комментарии