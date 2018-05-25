Фото: ООО "Арена"
Алтайская компания ООО "Арена" намерена построить ледовый дворец в Бурятии стоимостью 1,3 миллиарда рублей к 2021 году, сообщил гендиректор строительной компании Максим Бурденко.
Еще 11 мая барнаульский инвестор отправил в адрес минспорта Бурятии официальную инициативу по поводу строительства дворца в составе существующего здания ФСК
В проекте две ледовые арены, 2,5 тысячи посадочных мест, кафе, хостелы, тренажерные залы и другие помещения. В ООО "Арена" готовы реализовывать этот проект совместно с республиканскими властями. На данный момент в местном министерстве спорта рассматривают предложение. Согласно законодательству, на это требуется 60 дней. Ориентировочная стоимость объекта – 1,3 миллиарда, поскольку он будет в два раза больше, чем изначально планировалось.
Как отметил Бурденко, процесс строительства может начаться в ближайшее время. В Министерстве спорта Бурятии уже отметили, что после процедуры согласования будет разработана проектно-сметная документация (ПСД) и начнется строительство самого объекта.
В компании надеются, что ориентировочно она будет готова в конце 2018-го — начале 2019 года. Сдать же первый в Бурятии подобный дворец намерены в 2021 году.
Осенью 2016-го проект презентовали в Улан-Удэ. Сообщалось, что ледовый дворец обойдётся в 1,4 миллиарда рублей. Завершить строительство пообещали через год и три месяца. В апреле 2017-го на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" о проблеме узнал президент России Владимир Путин, который обещал ее решить. Вскоре алтайский инвестор в лице ООО "Арена" сообщил об интересе к проекту.
Отметим, что в ближайшее время ООО "Арена" заключит концессионное соглашение с управлением спорта и молодежной политики Алтайского края на строительство ледовой арены в Рубцовске. Общая стоимость работ оценивается в 215 миллионов рублей. До этого компания уже построила в Барнауле дворец "Карандин-Арена". В планах инвестора – создать в Алтайском крае команду уровня КХЛ.
Также в компании планируют построить ледовую арену в Абакане — столице республики Хакасия.
Комментарии
Подозреваю что какая-то афера, так как инвестировать в беднейший регион к тому же в спорт. объект...