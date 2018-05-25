Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, сообщает СК России.
Отмечается, что высокопоставленных спасателей подозревают в халатности и растрате.
В частности, по версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".
"Кроме того, в ходе следствия выявлена причастность Александра Мамонтова и иных пока неустановленных лиц к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время Мамонтов задержан. С Терентьевым проводятся следственные действия.
В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, сообщает СК России
Ну вот и еще уголовные дела
Полетели голубки в холодные края)
Пусть возвращают с процентами.
Да. Ситуация не та, чтобы обойтись одними стрелочниками...