Фото: uchastniki.com
Известная певица Пелагея выступит на закрытии Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" — данный вопрос официально согласован и участие исполнительницы утверждено.
О вероятном приезде Пелагеи на фестиваль стало известно еще в конце апреля. Сегодня же пресс-служба краевого правительства сообщила, что певица вместе со своими музыкантами выступит перед собравшимися на горе Пикет в селе Сростки 28 июля. Концерт начнется в 18 часов.
Напомним, что юбилейный XX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 24 по 28 июля. В этом году география кинофестиваля охватит новые территории Алтайского края. Показ фильмов и встречи с кинематографистами организуют не только в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Сростках и Быстром Истоке, но и в 3D-кинозалах, созданных в Поспелихе, Кулунде, Змеиногорске, Благовещенке и Камне-на-Оби по федеральной программе поддержки кинотеатров по переоснащению кинозалов.
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