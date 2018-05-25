Пятница, 25 Май, 16:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,41
€ 72,01
457773
12°
Обь
387см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Губернатор Карлин рассказал выпускникам про "Геракла" и любимый анекдот

, ИА "Амител"
Глава региона 25 мая встретился с учениками 42-й барнаульской гимназии

Фото: Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 25 мая, встретился с выпускниками барнаульской гимназии № 42. Глава региона пообщался с молодежью, расспросил о планах на будущее и поделился своими воспоминаниями о школьных годах.

Выпускники спросили у губернатора, почему многие молодые люди после окончания учебных заведений уезжают жить и работать в другие города. Александр Карлин сообщил, что любой человек, который окончил школу или вуз в Алтайском крае, навсегда останется его жителем. При этом неважно, где они будут потом жить всю жизнь.

Школьники попросили Карлина рассказать свой любимый анекдот. Губернатор ответил, что лучшим рассказчиком анекдотов, по его мнению, являлся бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, который в политических кругах имел прозвище Геракл. Тот мог рассказывать анекдоты часами. Сам же Карлин не так часто читает анекдоты, но сделал исключение для выпускников гимназии.

"В этом плане я рассказчик никакой. Но иногда что-то для себя откладываю. Вот, например, позавчера прочитал отличный анекдот: "Мартышка, которую поместили в клетку, ощущает себя птицей". Это прекрасный пример, как относиться к разным жизненным ситуациям", — отметил Карлин.

Кроме того, он призвал выпускников ответственнее относиться к ЕГЭ. При этом губернатор сообщил, что лично он и глава Барнаула Сергей Дугин готовы пройти эту процедуру в обмен на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться чиновникам.

В 2018 году школы Алтайского края окончили более 11 тысяч выпускников. Уже с 28 мая для них начнутся госэкзамены, которые продлятся до 2 июля.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.05.2018 15:25
- гость -

Это он про себя анекдот детям рассказал?

0  0
25.05.2018 15:31
- гость -

Надо было после анекдота ЛОПАТА крикнуть, тогда было бы смешно.... Наверно...

0  0
25.05.2018 15:32
- гость -

Это приговор: любой человек, который окончил школу или вуз в Алтайском крае, навсегда останется его жителем.

0  0
25.05.2018 15:38
- гость -

Человек, которого поместили в клетку, ощущает себя зеком.

0  0
25.05.2018 15:44
- гость -

вот даже не знаю, что сказать... издевается, что ли?

0  0
25.05.2018 15:50
- гость -

Из разряда: в детстве я была очень доброй и красивой девочкой, сглазили сволочи...

0  0
25.05.2018 15:50
ТАО

Он их готовит к клетке? Анекдот прямо в тему,

0  0
25.05.2018 15:52
- гость -

позавчера прочитал отличный анекдот: "Мартышка, которую поместили в клетку, ощущает себя птицей"

очень своеобразное чувство юмора, что бы не сказать грубее

0  0
25.05.2018 16:15
- гость -

жесть просто.
Его спросили почему все уезжают из этого края,он-да неважно все равно же они наши,давай я вам лучше анекдот расскажу.

0  0
25.05.2018 16:17
- гость -

Прозвища, кликухи... Где мы живём?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:22
Ребенок насмерть подавился зеленым горошком в детском саду в Белгороде 0
16:11
Обвиняемого в надругательстве над девочкой в Барнауле взяли под стражу 0
16:03
Банты, слезы и селфи: "Последний звонок" прошел в Барнауле 4
15:54
Пострадавшие от паводка на Алтае получат выплаты в начале июня 0
15:40
Водитель без прав влетел в опору ЛЭП и перевернулся в Горном Алтае 1
15:34
Кудрин сравнил новое правительство с тигром перед прыжком 6
15:21
Губернатор Карлин рассказал выпускникам про "Геракла" и любимый анекдот 10
15:12
Как дети: зачем в России хотят поднять возраст наступления совершеннолетия 6
15:04
Путин: Россия должна принимать участие в расследовании гибели МН17 9
14:50
Власти Алтая принимают дополнительные меры из-за роста цен на бензин 14
14:42
Мертвый голубь омрачил "Последний звонок" выпускнику из Пензы 12
14:32
Пелагея на горе Пикет закроет фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" 0
14:24
Задержан начальник МЧС по Кемеровской области из-за пожара в "Зимней вишне" 4
14:15
Алтайский инвестор построит ледовую арену в Бурятии за 1,3 млрд к 2021 году 1
14:02
Автоледи слетела в придорожное болото на алтайской трассе 7
13:51
Бороться с гибелью детей на воде будут рекламой в алтайских ТРЦ и патрулем 5
13:40
600 жителей Алтайского края хотят пойти на выборы от "Единой России" 36
13:34
СМИ: Путин решил повысить налоги на добычу нефти из-за нехватки денег 40
13:22
Летняя жара с дождями: какая погода ждет Алтайский край на выходных 3
13:12
Главу администрации сельсовета на Алтае судят за присвоение бюджетных денег 0
13:06
Треть россиян подозревают работодателей в слежке за страницами в соцсетях 2
12:53
Глава Роскомнадзора уже готов проверять и штрафовать Facebook 4
12:42
Женщина с десятком судимостей за спиной ранила ножом жителя Славгорода 5
12:35
"Алтайкрайэнерго" отмечает праздник: 53 года на службе региону 0
12:31
Автор скандального отчета о "Газпроме" ответил Грефу на все обвинения 10
12:22
СМИ: Россия к 2027 году не будет способна воевать из-за санкций 29
12:13
Более 1,5 тыс. полицейских на Алтае охраняют порядок на "последних звонках" 2
12:01
Почти на 30% может подорожать коммуналка для 13 тысяч барнаульцев в мае 18
11:58
Голикова рассказала о реальности повышения пенсионного возраста 12
11:41
Ученые заявили о смертельной опасности шашлыка на углях 23
11:32
Совершеннолетие в России предложили поднять до 21-летнего возраста 22
11:22
Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула 27
11:11
Победительницы конкурсов красоты на сцене и в реальной жизни 1
11:02
Дома жителей частного сектора в Бийске превращаются в "лягушачий рай" 3
10:50
Британская пара разыгрывает в лотерею свой дом за 3 млн фунтов 6
10:40
Барнаульскому радиозаводу угрожает банкротство из-за иска налоговиков 8
10:33
Барнаульцы жалуются на "трехлетнюю" огромную лужу на Змеиногорском тракте 16
10:27
Май – как зима: барнаульцы рекордно потребляют электричество из-за холодов 23
10:22
Переулок Ядринцева перекроют в Барнауле на 10 дней 3
10:13
Пропавший 10-летний мальчик из Барнаула найден живым 0
10:01
Автобус провалился в дорожную яму в Барнауле 3
09:59
В Новосибирске угнали джип полпреда президента в СФО Меняйло 25
09:56
Студенты АлтГТУ могут получить военную специальность 0
09:48
СК сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани 9
09:35
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, полагая, что тот сделает это раньше 4
09:26
Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей 16
09:15
Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам 4
09:02
Пенсионные накопления россиян предлагают заморозить навсегда 32
08:53
Дерипаска покинул совет директоров "Русала" 10
08:43
Крупный чиновник из Росрыболовства уволен из-за коррупции и утраты доверия 25
08:36
Поклонская потребовала удалить из Сети "мерзость" про нее и Николая II 31
08:21
Российский истребитель Су-57 сравнили с китайским J-20 14
08:17
Где в Барнауле заказать профессиональную уборку, стирку или химчистку 0
08:06
Займы должны быть безопасными 0
07:50
"Занималась алая заря": как узнать, много ли пожаров будет грядущим летом 1
07:30
Предпринимателей Алтайского края научили грамотно вести бизнес 3
07:22
Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири 0
07:21
Троица: когда отмечают в 2018 году, а также история и традиции праздника 0
07:15
Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно 1
07:12
Пора сажать картошку: эксперт о работах на даче в конце мая-2018 9
07:03
Дом с камином, бассейном и уединенным пляжем продают в Барнауле за 20 млн 11
06:48
Дача на зарплату: какие участки продают рядом с Барнаулом по низкой цене 28
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 1
06:23
Распечатать и выучить: советы, как ребенку выжить в лесу и в городе 9
06:14
Дождь и грозы обещают в Алтайском крае 25 мая перед резким потеплением 1
06:01
Депутаты попросят Москву взять под крыло алтайскую летную школу 1
05:07
"Прощай, школа": в Алтайском крае 25 мая проходят "последние звонки" 1
04:04
Захватчика заложников в Москве задержали правоохранители 2
03:04
СМИ: актера Моргана Фримана обвинили в домогательствах 8
02:06
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Москве 0
01:17
Вооруженный мужчина взял семью в заложники в Москве 0
00:14
Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.