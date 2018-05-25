Фото: Екатерина Смолихина
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 25 мая, встретился с выпускниками барнаульской гимназии № 42. Глава региона пообщался с молодежью, расспросил о планах на будущее и поделился своими воспоминаниями о школьных годах.
Выпускники спросили у губернатора, почему многие молодые люди после окончания учебных заведений уезжают жить и работать в другие города. Александр Карлин сообщил, что любой человек, который окончил школу или вуз в Алтайском крае, навсегда останется его жителем. При этом неважно, где они будут потом жить всю жизнь.
Школьники попросили Карлина рассказать свой любимый анекдот. Губернатор ответил, что лучшим рассказчиком анекдотов, по его мнению, являлся бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, который в политических кругах имел прозвище Геракл. Тот мог рассказывать анекдоты часами. Сам же Карлин не так часто читает анекдоты, но сделал исключение для выпускников гимназии.
"В этом плане я рассказчик никакой. Но иногда что-то для себя откладываю. Вот, например, позавчера прочитал отличный анекдот: "Мартышка, которую поместили в клетку, ощущает себя птицей". Это прекрасный пример, как относиться к разным жизненным ситуациям", — отметил Карлин.
Кроме того, он призвал выпускников ответственнее относиться к ЕГЭ. При этом губернатор сообщил, что лично он и глава Барнаула Сергей Дугин готовы пройти эту процедуру в обмен на ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться чиновникам.
В 2018 году школы Алтайского края окончили более 11 тысяч выпускников. Уже с 28 мая для них начнутся госэкзамены, которые продлятся до 2 июля.
Комментарии
Это он про себя анекдот детям рассказал?
Надо было после анекдота ЛОПАТА крикнуть, тогда было бы смешно.... Наверно...
Это приговор: любой человек, который окончил школу или вуз в Алтайском крае, навсегда останется его жителем.
Человек, которого поместили в клетку, ощущает себя зеком.
вот даже не знаю, что сказать... издевается, что ли?
Из разряда: в детстве я была очень доброй и красивой девочкой, сглазили сволочи...
Он их готовит к клетке? Анекдот прямо в тему,
позавчера прочитал отличный анекдот: "Мартышка, которую поместили в клетку, ощущает себя птицей"
очень своеобразное чувство юмора, что бы не сказать грубее
жесть просто.
Его спросили почему все уезжают из этого края,он-да неважно все равно же они наши,давай я вам лучше анекдот расскажу.
Прозвища, кликухи... Где мы живём?