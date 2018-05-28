Фото: Екатерина Смолихина
Мебельный салон "Альба" существует в Барнауле уже два года. Сегодня эта компания изготавливает мебель на заказ, применяя свою технологию с помощью итальянских станков.
Стоит отметить, что специалисты, работающие в компании, всю мебель изготавливают вручную. Производство в "Альбе" далеко не серийное: для изготовления используется береза, сосна, ясень, кедр, дуб. Каждая деталь мебели проходит огромный путь от спила дерева до произведения искусства. Ознакомиться с деталями производства вы можете в нашем фоторепортаже.
Мебельная компания "Alba"
г. Барнаул,
проспект Космонавтов, 6г,
ТВК "Республика"
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